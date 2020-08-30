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2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Burç Mahallesinde meydana geldi.

2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’te 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Burç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenmeyen 27 MP 216 plakalı motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen 27 YB 774 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 Motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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