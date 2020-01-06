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  4. 2 saatte 97 şişe izmarit, 9 poşet çöp toplandı

2 saatte 97 şişe izmarit, 9 poşet çöp toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 06.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

İzmir’de, sosyal medya üzerinden örgütlenen ’Doğa İçin Temizle’ grubu, son çevre temizliği etkinliklerinde 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet çöp topladı.Gönüllük esasına dayalı olarak kurulan ’Doğa İçin Temizle’ grubu, İzmir’de çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor.

İzmir’de, sosyal medya üzerinden örgütlenen ’Doğa İçin Temizle’ grubu, son çevre temizliği etkinliklerinde 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet çöp topladı.
Gönüllük esasına dayalı olarak kurulan ’Doğa İçin Temizle’ grubu, İzmir’de çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor. Gönüllüler son olarak İzmir Bornova’da metro istasyonu önünde temizlik etkinliği düzenledi. 2 saat süren etkinlikte 15 gönüllü, 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet de çöp topladı.
Doğa İçin Temizle grubundan Şükrü Üzcan paylaştığı videoda toplanan izmarit ve çöplerle ilgili, “’Doğa İçin Temizle’ olarak Bornova metro istasyonunda 97 şişe izmarit ve 9 poşet çöp topladık. Çevremizi daha temiz tutmak için duyarlı olmak gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Biz Doğa İçin Temizli Ailesi olarak İzmir’in her yerinde gönüllü temizlik etkinliği yapamaya devam edeceğiz” dedi.

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