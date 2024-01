"2. Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışmasının kazananları ödüllendirildi

Yaklaşık 1 buçuk aylık sürecin ardından kazananlar, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Alanya Belediyesi tarafından Zortaş Geri Dönüşüm AŞ’nin sponsorluğunda Sıfır Atık’ın ve geri dönüşümün önemini vurgulamak için düzenlenen 2. Sıfır Atık Mutfakta Başlar yarışması sona erdi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle kazananlar ödüllerini aldı. Ödül törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, protokol üyeleri ve kazanan vatandaşlar katıldı.

YARIŞMAYA 593 KİŞİ KATILIRKEN, 19 TON 64 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Yaklaşık 1 buçuk aylık yarışma sürecinin ardından yarışmaya katılan 593 kişi sayesinde 19 ton 64 kilogramlık geri dönüştürülebilir atık toplandı. Yarışmaya katılan 593 vatandaştan 222 kişi ödül almaya hak kazandı. 19 ton 64 kilogram atığın ayrıştırılması sonucu 110 bin 75 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı.

“HER YÖNÜYLE ÖRNEK BİR BELEDİYE OLDUK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı konuşmada Sıfır Atık’ın önemini vurgularken şu ifadelere yer verdi:

“Kendini seven, ülkesini seven, ülkeye bir katma değer kazandırmak için bu projeye gönül veren, bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmamızda çok büyük bir katılım sağlandı. 593 kişinin yarışmamıza katılarak, Sıfır Atık projemize destek verdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi temizlik ve Sıfır Atık çalışmalarında örnek bir belediyedir. Defalarca aldığımız ödüllerle bu konudaki başarımızı da ispatlamış oluyoruz.”

“Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 4 kat artırdık”

Temiz Alanya olgusu için Alanya Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Yücel, “Yaptığımız güneş enerji santrallerinden Sıfır Atık projelerimize kadar daha yeşil, daha yaşanabilir bir Alanya için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. 2014’te kişi sayısına göre yeşil alan miktarı 2,5 metrekareydi. Son yaptığımız parklarla şu anda Alanya’mızda kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareyi geçmiştir. Yani yaklaşık 9 yılda 4 kat artmıştır” diye konuştu.

“Amacımız geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak”

“Belediyemizin bu yıl 2’sini düzenlemiş olduğu Sıfır Atık Mutfakta Başlar yarışmasına katılım ve destek veren herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” diyen Başkan Yücel, “Yarışmamız vatandaşlarımızda Sıfır Atık bilincinin oluşturulması, Sıfır Atık projesinin yaygınlaştırması, kentimizdeki atıkların geri dönüşümünün daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla örnek bir yarışmadır. Bu yarışmada emeği geçen tüm belediye personelimize, sizlerle birlikte emek, çaba gösteren geri dönüşüm firmamız Zortaş’a ve yarışmamıza katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Farkındalık anlamında önemli yol kat ettik”

“Yarışmamızın amacı mutfaktaki ayrıştırmanın çevremize, ülkemize, dünyamıza ekonomik katkısını aşılamaktır” diyen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir de, “Sizler sayesinde çok güzel bir farkındalık oluşturuldu. Yarışma süresi boyunca 19 ton 64 kilogram atık toplandı. Alanya Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve gelecek dönemlerde hayata geçireceğimiz projeler ve çalışmalarımız ile ülkemizin önde gelen belediyelerin belediyelerden olma gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sıfır Atık ve geri dönüşüm alanında yapmış olduğumuz çalışmalar ile 2017 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından geri dönüşüm uygulamaları dalında ilk 6 belediyeden biri seçildik. 2019 yılında Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye geneli yerel yönetimde En İyi Hizmet Veren Belediyeler birincilik ödülü aldık. Bu alanda pek çok ödüle layık görüldük. Emek veren başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kazananlar ödülleri aldı

Oluşturulan komisyon üyeleri tarafından titizlikle incelenen ve ölçümleri yapılan atıkların neticesinde ödül alan vatandaşlar, 22 adet küçük ev aleti ve 200 adet toplam 15 çeşit temizlik setinin yer aldığı ödülleri kazandı. Ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden alan katılımcılara ayrıca isimlerinin yer aldığı katılım sertifikası takdim edildi.

Toplanan atıklarla 20 tekerlekli sandalye alındı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sıfır Atık Mutfakta Başlar yarışması ile toplanan bu atıklar sadece çevre bilinci ile geri dönüşüme fayda sağlamadı; Zortaş Geri Dönüşüm Şirketi’nin sağduyulu davranışı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 adet tekerlekli sandalye, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne hibe edildi. Salonda bulunan katılımcılar bu anlamlı davranışı uzun süre ayakta alkışladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu anlamlı davranış için Zortaş Geri Dönüşüm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ay’a teşekkür plaketi takdim etti.