Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildiğini duyurdu

İspanya, Hollanda, Slovenya ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu. İzlanda'nın ise katılım kararını sorguladığı bildirildi. İsrail'in katılımına en büyük destek ise Almanya ve Avusturya'dan gelmişti.

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildiğini duyurdu

İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabileceği bildirildi.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİLER

Kararın ardından; İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda yarışmadan çekildiklerini duyurdu.

Eurovision da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildiğini duyurdu 1

İSRAİL KATILACAK

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağının Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylanması bekleniyordu. EBU tarafından alınan karar uyarınca İsrail'in yarışmaya katılabilecek.

Eurovision da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildiğini duyurdu 2

SLOVENYA AÇIKLAMIŞTI

Slovenya kamu yayın kuruluşu RTV de İsrail'in gelecek yıl yarışmaya dahil edilmesi halinde Slovenya'nın Eurovision'a katılmayacağını açıklamıştı. RTV'den yapılan açıklamada, ilgili kararın Filistin halkıyla dayanışma için alındığı belirtilmişti.

İZLANDA KATILIMI SORGULUYOR

İzlanda yayın kuruluşu RUV'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda İzlanda'nın katılımını sorgulayacağı ifade edilmişti.

İSPANYA DOĞRUDAN FİNALE KALMA HAKKINA SAHİPTİ

Eurovision'da doğrudan finale kalma hakkına sahip ülkelerden biri olan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve 2011'de İtalya'nın da katılmasıyla, Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) "Büyük Beşli" olarak adlandırılan ülkeler arasında yer alıyor. İspanya gerek EBU'ya sağladığı ekonomik destek gerekse televizyon izleyicisi sayısıyla önemli katkı sağlıyor.

Eurovision da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildiğini duyurdu 3

ALMANYA VE AVUSTURYA İHRACA KARŞI ÇIKMIŞTI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Merz, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu, ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu savunmuştu.

Gelecek yarışmaya ev sahipliği yapacak olan Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF de İsrail'in katılımını destekliyor. ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, yaptığı açıklamada, "Şarkı Yarışması gelecek yıl 70. yılını kutlayacak ve İsrail bunun ayrılmaz bir parçası." değerlendirmesinde bulunmuştu.

OYLAMA SİSTEMİNDE GÜNCELLEME

İsrail hükümetinin son yarışmada müdahale ettiği iddialarının ardından EBU, güven ve şeffaflığı güçlendirmek amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde bazı güncellemeler yapacağını duyurmuştu.

EBU'dan 21 Kasım'da yapılan açıklamada, güncellenen oylama talimatlarının, sanatçıların uygun şekilde tanıtımını desteklediği ancak "orantısız tanıtım kampanyalarını, özellikle de hükümet veya devlet kurumları dahil, üçüncü taraflarca yürütülen kampanyaları caydırdığı" aktarılmıştı. Katılımcı yayıncı ve sanatçılar, oylama sonucunu etkileyebilecek üçüncü tarafların tanıtım kampanyalarına aktif katılmasının veya katkıda bulunmasının yasak olduğu ve sonuçları haksız şekilde etkilemeye yönelik her türlü girişimin yaptırımla sonuçlanacağı kaydedilmişti.

Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek yarışmada, ödeme yöntemi başına maksimum oy sayısının 20'den 10'a düşürüleceği, izleyicilerin, birden fazla katılımcıya desteklerini aktif olarak paylaşmaya teşvik edileceği vurgulanmıştı. Müzik uzmanlarından oluşan profesyonel jürilerin, 2022'den bu yana ilk kez Yarı Finallere geri döneceği ve Büyük Final'de olduğu gibi jüri ve seyirci oyları arasında yaklaşık 50-50 oranında ağırlık dengesi oluşturulacağı bildirilmişti. Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

