Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Sakaryaspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, maç sırasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 5 maç men cezasına çarptırıldı.

Emre Şen
Sakaryaspor’un deneyimli sol beki Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ağır bir yaptırımla karşılaştı. Kurul, tecrübeli oyuncuya 5 maç men cezası verdiğini açıkladı.

HAKARET SUÇLAMASI CEZAYI GETİRDİ

PFDK’nın resmi açıklamasında, Caner Erkin’in karşılaşma sırasında hakeme hakarette bulunduğu gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi. Raporda, futbolcunun sportmenliğe aykırı söylemlerinin kararın belirlenmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Söz konusu ceza, hem Sakaryaspor camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı bulurken, tecrübeli oyuncunun bu süreçte takımdan uzak kalacak olması teknik heyeti de zor durumda bıraktı.

BU SEZON 8 MAÇTA 3 KIRMIZI KART

Caner Erkin, bu sezon 8 maçta 3 kırmızı kart gördü.

  1. kırmızı kart: Küfür
  2. kırmızı kart: Takım arkadaşına tokat
  3. kırmızı kart: Küfür

SAKARYASPOR’DA PLANLAR DEĞİŞTİ

Caner Erkin’in 5 maç ceza alması, Sakaryaspor’un ligdeki kritik dönemeçte önemli bir kayıp yaşamasına neden oldu. Takımın savunmadaki lider oyuncularından biri olan Caner’in yokluğunda teknik direktörün farklı rotasyonlara yönelmesi bekleniyor.

