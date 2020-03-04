YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 2. SivilAnT Günleri başladı

2. SivilAnT Günleri başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:27 | Son Güncelleme

2.

2. SivilAnT Günleri başladı

2. SivilAnT Günleri SivilAnT Genç Gönüllüler Zirvesi Antalya Sivil Platformu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğinde Alanya’da gerçekleştiriliyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin yaptığı Antalya Sivil Platformu Projesi- SivilAnT, ALKÜ’nün de ortak olduğu zirve Titan Select Otel’de bugün başladı. Zirvenin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı ve Proje Yürütücüsü Kamil Çam, Büyük Hedef Derneği Başkanı ve Proje Eş Koordinatörü Murat Dinç, Antalya İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Süleyman Uysal, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından sunulan SivilAnT - Antalya Sivil Platformu projesi, başta Antalya olmak Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedefliyor.
4-5-6 Mart tarihlerinde devam edecek zirvede; ilk gün konusunda uzman akademisyenler tarafından Akademik Gençlik Araştırmaları ve Panelleri sunuldu. İkinci gün STK’lar tarafından Gençlik Diyalog programları gerçekleştirilecek ve üçüncü gün SivilAnT Akademi uzmanları tarafından “STK’lar için Stratejik Yönetim” ve “STK’lar için Filantropi, Gönüllülük ve Lobicilik” konularında eğitimler verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Antalya Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.