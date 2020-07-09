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2 tır domatesi boş araziye attılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde, yol üzerindeki boş bir araziye iki tır dolusu domates atıldı.Olay, Buldan ilçesi Meyere yolu üzerinde meydana geldi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde, yol üzerindeki boş bir araziye iki tır dolusu domates atıldı.
Olay, Buldan ilçesi Meyere yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yol üzerinde bulunan boş araziye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından iki tır dolusu domates döküldü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine ve Buldan Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Bu yıl domates üretiminin iklim şartlarından dolayı az olduğunu dile getiren vatandaşlar, çöpe atılan domateslerin milli servet olduğunu dile getirerek, “Hem milli servet hem de emek kaybı. Bunu ucuza alabilmek için vatandaşlar akşama yakın pazara gidebiliyorlar. Domatesler gayet güzel, rahatlıkla tüketilebilecek durumda. Yazık etmişler onca emeğe” diyerek tepki gösterdi.
Yeni olgunlaşmaya başlayan domateslerin bölgeye ne amaçla döküldüğü henüz bilinmezken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

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