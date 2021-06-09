"2. Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu" Edirne'de başladı

"Kamu yönetiminde reform ihtiyacı hiçbir zaman biten bir süreç ve tartışma değildir. Bu bir gereklilik çoğu zaman da bir zorunluluktur. Biz dönüşümün ve değişimin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Eğer değişim kaçınılmazsa, kaçınılmaz olan değişime uygun şekilde kamu yönetimini de eğitimi de yeniden tasarlamak ve ele almak bir zaruriyettir. Sürekli değişimi ve dönüşümü yaşamak zorundayız. Bu bizim yaşantımızın kaçınılmaz gerekliliğidir. Eğitimde dönüşüm dediğimiz zaman buradan neyi anlamamız gerekiyor. Bir tanesi kurumsal dönüşüm ama ikincisi de bireysel dönüşüm."

Yapılacak reformlarla daha ileriye gidilmesi gerektiğini anlatan Canalp, şunları kaydetti:

Eğitimin canlı bir süreç olduğunu belirten Canalp, değişim ve dönüşümlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp program yaptığı konuşmada eğitimin kalitesi ve niteliğinin artması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Edirne Valiliği, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği ve MEF Üniversitesi işbirliğinde Edirne Lisesi'nde düzenlenen etkinlik açılış programıyla başladı.

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Adem Çilek de dernek olarak Türkiye'de eğitimin gelişmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının eğitim alanında farklı yaklaşımların yaşanmasına neden olduğuna değinen Çilek, "Biz artık bugün okullar ne zaman açılacaktan ziyade 30-40 yıllık vizyonumuzu ortaya koyup bu vizyon doğrultusunda eğitimi bir memleket meselesi haline getirmeliyiz." diye konuştu.

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise gelecek nesillerin yetişmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Program, alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerin sunumlarıyla 12 Haziran'a kadar devam edecek.

