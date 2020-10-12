2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali sona erdi

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Trakya Ensemble konseriyle sona erdi.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) Kaleiçi'ndeki tarihi İtalyan Kilisesi'nde, 9 Ekim'deki Göksel Baktagir konseriyle başlayan festivalin dördüncü ve son gününde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üyelerinden oluşan Trakya Ensemble sahne aldı.

Klasik eserlerin yanı sıra Balkan ezgilerinin de seslendirildiği konserde grup, iki eseri Azerbaycan'a ithaf etti.

Salgın tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilen konser, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Konser sonunda TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, sanatçılara plaket verdi.

