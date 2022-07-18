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  4. 2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

18.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz günü açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından binlerce aday tercih ile ilgili sorgulamalar yapmaya başladı. Sağlık seçmek isteyen adaylar ise 2 yıllık sağlık bölümlerini araştırmaya başladı. Peki 2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? İşte 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

Haziran ayında düzenlenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçları sonrası 2022 yılında üniversitelerin taban puanları merak edilmeye başlandı. Tercih yapmak isteyen öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı bölümler arasında 2 yıllık sağlık bölümleri de bulunuyor. Peki 2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? İşte detaylar...

2 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

2 yıllık sağlık bölümlerine TYT puanı ile girebilmek mümkün. İşte harf sıralamasına göre 2 senelik sağlık bölümleri listesi:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
Anestezi Bölümü
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Denizci Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi Bölümü
Diyaliz Bölümü
Eczane Hizmetleri Bölümü
Elektronörofizyoloji Bölümü
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı Bölümü
Fizyoterapi Bölümü
İlk ve Acil Yardım Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
Odyometri Bölümü
Optisyenlik Bölümü
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
Otopsi Yardımcılığı Bölümü
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Perfüzyon Teknikleri Bölümü
Radyoterapi Bölümü
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Bölümü

2 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI LİSTESİ

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 163538 349.96734
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 217446 331.99274
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Anestezi(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) TYT 2021 - 228073 328.97515
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 243070 324.86825
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 254039 322.06876
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 254101 322.05253
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 258370 320.95167
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 270496 318.0781
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 278947 316.13789
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 284489 314.90639
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 289556 313.76268
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 289826 313.70476
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 291329 313.38283
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 298004 311.90623
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 298405 311.81922
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 301953 311.07934
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 311970 308.99183
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Anestezi(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 316402 308.07945
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 318120 307.74498
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 319021 307.56398
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 320694 307.22738
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 320748 307.21589
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 321328 307.10379
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 324508 306.48186
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 326124 306.157
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 329357 305.52392
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 334909 304.45248
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 338121 303.85351
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 339898 303.52544
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 340543 303.40391
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 341388 303.24757
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 346303 302.34887
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 346362 302.33752
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 349567 301.7472
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 350209 301.63222
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 351857 301.34024
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 352662 301.19199
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 354069 300.93377
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 354848 300.78844
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 356219 300.54953
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356355 300.52886
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356605 300.48968
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356938 300.43058
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 357123 300.40346
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 357409 300.35611
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 366077 298.85398
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 373176 297.64845
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 377293 296.94937
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 378455 296.75335
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 378619 296.72837
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 379763 296.54014
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 382874 296.02283
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 386841 295.3736
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 392632 294.44345
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 393381 294.31493
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 393582 294.28506
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 396887 293.77611
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 401412 293.07484
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 402146 292.95774
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 402714 292.87222
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 408749 291.91453
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 409904 291.7409
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 409905 291.74088
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 410071 291.71306
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 411371 291.5193
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 419768 290.28156
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 422869 289.81726
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 423085 289.78398
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 423434 289.73088
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 423486 289.722
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 424753 289.5412
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 428430 288.99406
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 430461 288.69393
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 432987 288.32929
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 433366 288.27061
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 433705 288.22168
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 437426 287.68942
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 440714 287.23641
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 441109 287.18247
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 441510 287.12067
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 444699 286.66525
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 446098 286.46785
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 447723 286.24615
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 450110 285.90991
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 454532 285.2931
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 455074 285.22056
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 456350 285.03932
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 458757 284.69952
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 461636 284.31433
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 463718 284.03473
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 464256 283.96266
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 467725 283.49051
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 467877 283.47174
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 468373 283.4085
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 469440 283.26094
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 475498 282.47626
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 480250 281.86321
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 481602 281.68872
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 482788 281.52978
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 493902 280.11029
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 494377 280.05284
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 495502 279.90706
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 495840 279.86764
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 499075 279.45335
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 500931 279.23262
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 500936 279.23222
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 501313 279.18554
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 501464 279.16564
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 501986 279.10278
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 502212 279.07467
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 504199 278.8353
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 510372 278.05945
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 526177 276.16644
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 551319 273.26288
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Anestezi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 560932 272.17329
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 586057 269.41698
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 606885 267.22336
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 610168 266.88379
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 627984 265.06452
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 636490 264.20209
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 648572 262.9951
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 655181 262.37369
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 681143 259.89779
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 686778 259.36614
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 721311 256.22989
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 721641 256.19994
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 731350 255.35756
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 731659 255.33192
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 743006 254.33976
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 743998 254.25384
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 745731 254.10353
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 749893 253.73548
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 751918 253.55777
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 756180 253.19261
SANKO ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 759121 252.94594
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 776655 251.45683
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 790058 250.31383
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 800005 249.47417
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 813898 248.29747
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 820582 247.75028
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 821448 247.67592
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 825471 247.33839
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 840162 246.10249
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 848427 245.41147
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 855538 244.80712
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 868581 243.69213
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 879019 242.80485
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 909886 240.16267
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 912783 239.90768
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 934562 238.02105
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 934898 237.99069
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 937930 237.72945
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 963200 235.58221
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 966779 235.27722
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 971328 234.89249
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 974204 234.64496
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 976803 234.42663
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 986790 233.60198
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 989660 233.36644
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 995469 232.89638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1018214 231.02721
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1019719 230.91085
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1023127 230.64462
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1024077 230.56464
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1048290 228.65597
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1050770 228.46645
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1078833 226.29857
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1083628 225.93246
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1094035 225.16438
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1100601 224.66326
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1113431 223.70974
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1114932 223.59722
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1122942 223.00176
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1135242 222.08697
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1147454 221.18514
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1154281 220.68379
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1154804 220.64175
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1155265 220.60945
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1160395 220.22298
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1180174 218.74399
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1187230 218.21376
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1190535 217.96491
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1199638 217.28106
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1207039 216.7244
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1227784 215.18908
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1245753 213.8883
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1265797 212.46278
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1269652 212.18522
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1273188 211.932
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1286930 210.97092
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1311427 209.30635
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1320848 208.67149
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1332342 207.90902
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1332830 207.87251
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1335017 207.7314
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1384179 204.50264
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1386616 204.34667
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1404618 203.16504
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1413515 202.58402
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1416598 202.38232
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1423845 201.91703
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1426716 201.72551
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1468743 198.9945
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1472459 198.75127
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1481999 198.10816
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1487831 197.71136
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1532141 194.51431
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1533816 194.38179
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1563717 191.85647
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1568414 191.39442
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1594829 188.24951
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620164 177.89191
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1592682 -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604623 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626789 -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1554200 -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1580141 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615999 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1478346 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1513281 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1596929 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1593929 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Anestezi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1602310 -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604079 -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Anestezi(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Anestezi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626481 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Anestezi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598539 -

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