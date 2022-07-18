2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

Haziran ayında düzenlenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçları sonrası 2022 yılında üniversitelerin taban puanları merak edilmeye başlandı. Tercih yapmak isteyen öğrencilerin yoğun olarak araştırdığı bölümler arasında 2 yıllık sağlık bölümleri de bulunuyor. Peki 2 yıllık sağlık bölümleri hangileri? İşte detaylar...

2 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

2 yıllık sağlık bölümlerine TYT puanı ile girebilmek mümkün. İşte harf sıralamasına göre 2 senelik sağlık bölümleri listesi:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Anestezi Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Denizci Sağlığı

Diş Protez Teknolojisi Bölümü

Diyaliz Bölümü

Eczane Hizmetleri Bölümü

Elektronörofizyoloji Bölümü

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı Bölümü

Fizyoterapi Bölümü

İlk ve Acil Yardım Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü

Odyometri Bölümü

Optisyenlik Bölümü

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Otopsi Yardımcılığı Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Perfüzyon Teknikleri Bölümü

Radyoterapi Bölümü

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Yaşlı Bakımı Bölümü

2 YILLIK SAĞLIK BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI LİSTESİ

Diğer tüm sağlık bölümlerinin taban puanlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

