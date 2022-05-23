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20. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı

23.05.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesince bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kısa-ca Öğrenci Filmleri Festivali" başladı.

SÜ'den yapılan açıklamaya göre, sinema ve televizyon dünyasının isimleri, Yeşilçam emektarları ve kısa film yapımcılarını öğrencilerle buluşturacak festival, 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin köklü öğrenci filmleri festivallerinden sayılan organizasyonda, belgesel, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki filmler yarışacak.

Sonsuz Komşu belgeseliyle açılış yapan festivalin ilk gününde, Pandemik Akademi ve Enstantane belgesellerinin özel gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında, İsmail Hakkı, Güneş Zavrak, Ufuk Kaplan, Omid Shams, Coşkun Aral, Buse Yıldırım, Duygu Yılmazer, Emrah Çakmak, Aydın Bağardı, Ceren Uysal, Elif Tümen, Mehmet Ulay, Mutlu Ulusoy, Nilüfer Açıkalın ve Alper Sarıkaya da tecrübelerini izleyicileriyle paylaşacak.

Ayrıca, Selçuk Kıray, Gürkan Emekçi ve Mehmet Koştumoğlu festivale özel atölyelerini gerçekleştirecek.

Jüri oylarıyla dereceye giren filmlere ödül takdimiyle sona erecek festivalde, Coşkun Aral, Aydın Bağardı ve Mehmet Ulay'a da "onur ve emek" ödülü verilecek.

Festival boyunca Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Çatalhöyük Sinema Salonu'nda pek çok yapımın ücretsiz gösterimi de gerçekleştirilecek.

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