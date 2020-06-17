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20 mahallede üstyapı çalışması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 ayrı mahalledeki yol ve kaldırımlarda, yapım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.Tepebaşı Belediyesi, yaz sezonu çalışmaları kapsamında ilçede gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde mesai yapan ekipler, hafta başından itibaren 20 farklı mahallede çalışma gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 ayrı mahalledeki yol ve kaldırımlarda, yapım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Tepebaşı Belediyesi, yaz sezonu çalışmaları kapsamında ilçede gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde mesai yapan ekipler, hafta başından itibaren 20 farklı mahallede çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yenibağlar Mahallesi Beraberlik Sokak, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi, Ertuğrulgazi Mahallesi Ceylanbeyli, Gülgün, Gümrük, Şafak, Kıraç, Türe ve Ceylanbeyli Sokak, Batıkent Mahallesi Liman Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sokak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak, Bahçelievler Mahallesi Çağkan, Onarıcı ve Yenilik Sokak’ta asfalt yama çalışması yapılıyor.
Ekiplerin kaldırım ve kilit taş tamiri yaptığı noktalar arasında ise; Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak, Esentepe Mahallesi Girgin, Evren, Osmanpaşa, Egenur ve Yücel Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Çitekçi Sokak, Sütlüce Mahallesi İnceelli, Çamlıtepe, Bakan ve Bilgesu Sokak, Şirintepe Mahallesi Topal ve Yumru Sokak, Zafer Mahallesi Tekergöl Sokak, Şeker Mahallesi Bahçeseven ve Kişiler Sokak, Eskibağlar Mahallesi Sakman ve Akarbaşı Sokak, Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe, Baloğlu ve Barışhan Sokak, Batıkent Mahallesi Çardak, Bülent Kasapoğlu, Yeşiloğlan ve İkizler Sokak, Fatih Mahallesi Şanlıbay Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Meram Sokak, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi ve Beraberlik Sokak, Cumhuriye Mahallesi İşbulma Sokak yer alıyor.
Öte yandan üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde freze, Boyacıoğlu Mahallesi’nde mekanik serimi, Sakintepe Mahallesi’nde stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

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