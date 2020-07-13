YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. 20 sürücü adayı yerine ehliyet sınavına giren “joker” aday polise yakalandı

20 sürücü adayı yerine ehliyet sınavına giren “joker” aday polise yakalandı

MUŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Muş’ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına girerek usulsüzlük yaptığı tespit edilen joker adayın tutuklandığı bildirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında; kentte düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında bir kişinin joker aday olarak 20 aday yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği, Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

20 sürücü adayı yerine ehliyet sınavına giren “joker” aday polise yakalandı

Muş’ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına girerek usulsüzlük yaptığı tespit edilen joker adayın tutuklandığı bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında; kentte düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında bir kişinin joker aday olarak 20 aday yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği, Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Joker aday olarak sınavlara katıldığı tespit edilen bir şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 20 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Muş Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:25
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:25

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı

Muş’un tarih ve kültürü gravüre yansıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi

Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi

Bulanık’ın Yeni Savcısı Göreve Başladı

Bulanık’ın Yeni Savcısı Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.