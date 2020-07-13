20 sürücü adayı yerine ehliyet sınavına giren “joker” aday polise yakalandı

Muş’ta 20 sürücü adayı yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarına girerek usulsüzlük yaptığı tespit edilen joker adayın tutuklandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında; kentte düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarında bir kişinin joker aday olarak 20 aday yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği, Muş merkez ve ilçeleri olmak üzere toplam 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Joker aday olarak sınavlara katıldığı tespit edilen bir şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 20 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edildi.

