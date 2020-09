20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Desteklenmesi (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan köylülere 20 adet traktörün teslimini gerçekleştirdi.

Ereğli Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende orman köylülerinin ORKÖY gibi projelerle desteklenmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmaz konuşmasında “Toplum olarak, şunu çok iyi bilmek lazım. Ormanlar can damarımızdır. Doğanın ana parçasıdır. Orman teşkilatı, Devletimizin en köklü kuruluşlarından biridir. Bu çok sevindirici, onur duyucu ve medeniyetimizin ne kadar öngörülü olduğunu gösteren bir öğedir. Ama her ne kadar ormanları korumak önemli ise de bunu, toplumcu bir ormancılık anlayışı ile yapmak ta önemlidir. Bunun en önemli uygulaması ORKÖY’dür. Orman köylerinin kalkındırılması, sosyal ve ekonomik olarak refahının arttırılması ve bununla birlikte ormancılık faaliyeti desteği almak, Devletin yanında olmasını sağlamaktır. Orman köylerinin her alanda desteklenmesi ve bu projelerden yararlanması, gerçekten çok büyük bir avantajdır” dedi.