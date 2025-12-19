SPOR

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu, Yeni Malatyaspor 9 yılda dibi gördü

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı sonrası çok sayıda futbolcusu ceza alan Yeni Malatyaspor küme düşürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u bir alt lige düşürme kararı aldı. Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren kulüp, 9 senede adeta dibi gördü.

Bahis skandalında büyük yara alan ve birçok futbolcusu ceza alan Yeni Malatyaspor için karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

3. LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

SÜPER LİG VE AVRUPA KUPALARINDA BOY GÖSTERMİŞTİ

2017 yılında ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Yeni Malatyaspor, 2019'da Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama şansı yakalandı.

2022'de son kez Süper Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor, 2024-2025'te 1. Lig'den, bu sezon da 2. Lig'den düştü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

