Şeyma Subaşı "Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı herkes gözaltındayken reklam paylaşımlarına devam etti. Tepkilerden sonra ise kısa bir açıklama yapan ünlü fenomenden Kur'an-ı Kerim paylaşımı gecikmedi.

Şeyma Subaşı "Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya üzerinden önce reklam paylaşımlarına devam eden Subaşı daha sonra yakalama kararına dair konuştu.

Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" dedi.

Şeyma Subaşı "Ülkeme döneceğim" deyip Kur an-ı Kerim paylaştı 1

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından ise Kur'an-ı Kerim paylaşarak sosyal medyada gündeme geldi.

Şeyma Subaşı "Ülkeme döneceğim" deyip Kur an-ı Kerim paylaştı 2

Sosyal medyada Subaşı'nın reklam paylaşımlarına ve Kur'an'ı Kerim paylaşımlarına tepki gösterenler de vardı. Subaşı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceği de merak edildi.

GÖZALTILAR OLDU

Soruşturma kapsamında Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki gibi isimler de gözaltına alındı. Ünlü isimler ifade sonrasında bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı uyuşturucu
