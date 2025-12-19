Şeyma Subaşı "Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya üzerinden önce reklam paylaşımlarına devam eden Subaşı daha sonra yakalama kararına dair konuştu.

Subaşı, "Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak serbest bırakıldı

Şeyma Subaşı bu paylaşımın ardından ise Kur'an-ı Kerim paylaşarak sosyal medyada gündeme geldi.

Sosyal medyada Subaşı'nın reklam paylaşımlarına ve Kur'an'ı Kerim paylaşımlarına tepki gösterenler de vardı. Subaşı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceği de merak edildi.

GÖZALTILAR OLDU

Soruşturma kapsamında Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki gibi isimler de gözaltına alındı. Ünlü isimler ifade sonrasında bırakıldı.