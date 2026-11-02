20 yaşında tarih yazdı! Kimi Antonelli Formula 1'in en genç şampiyonu oldu

Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 sezonunda dünya şampiyonluğunu ilan ederek motor sporları tarihine adını yazdırdı. Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan 20 yaşındaki pilot, F1 tarihinin en genç şampiyonu unvanını elde etti.

KİMİ ANTONELLİ FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİ

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 4 bin 304 metre uzunluğundaki Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 71 tur üzerinden düzenlendi. Sezonun 19. ayağında damalı bayrağı üçüncü sırada gören Kimi Antonelli, bu sonuçla 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı garantiledi.

Henüz 20 yaşında olan İtalyan pilot, böylece Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Bu sezon dokuz yarışta zafere ulaşan Antonelli, Mercedes'e de büyük sevinç yaşattı.

VALTTERİ BOTTAS'IN KAZASI KORKUTTU

Yarışın 45. turunda yaşanan kaza ise heyecanı kısa süreliğine geride bıraktı. Valtteri Bottas'ın aracının sol ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolünü kaybeden Fin pilot, pistin son bölümünde bariyerlere çarptı.

Bottas'ın kazanın ardından yarış dışı kalmasıyla piste kırmızı bayrak çıkarıldı ve mücadeleye bir süre ara verildi.

KİMİ ANTONELLİ: "DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kimi Antonelli, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Genç pilot, elde ettiği başarıda takımının ve ailesinin büyük payı olduğunu vurguladı.

Antonelli, "Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu. Bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak ise harika. Gelecekte daha fazla mücadele yaşamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu boyunca normalden daha fazla heyecanlandığını belirten İtalyan sürücü, şampiyonluğu garantilediği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK BREZİLYA

2026 sezonunda şampiyonun belirlenmesiyle birlikte gözler kalan yarışlara çevrildi. Takvimin bir sonraki durağı olan Brezilya Grand Prix'si, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek. Antonelli ise sezonun kalan bölümünde dünya şampiyonu unvanıyla piste çıkacak.