Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe teknik direktörlüğü için resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başına geçme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuşan genç teknik adam, "Fenerbahçe'de göreve talip olunmaz, layık görülürsünüz" sözleriyle tavrını net şekilde ortaya koydu.

"FENERBAHÇE'DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK GÖRÜLÜRSÜNÜZ"

Fenerbahçe'nin eski hocası Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin kariyerinde ve hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Belözoğlu, buna rağmen bugün bu konunun muhatabının kendisi olmadığını söyledi.

Genç teknik adam, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için başvuru yapmayı doğru bulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir."

"FENERBAHÇE'NİN GÖNLÜMDEKİ YERİ HER ZAMAN AYRI"

Sarı-lacivertli kulüpte hem mutlu hem de hüzünlü dönemler yaşadığını hatırlatan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kendisi için taşıdığı anlamı da dile getirdi.

Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak" dedi.

"ŞU AN TAMAMEN KASIMPAŞA'YA MOTİVEYİM"

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüyle ilgili değerlendirmelerin kendisi üzerinden yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Belözoğlu, şu anda Kasımpaşa'ya odaklandığının altını çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK MESAJI

Emre Belözoğlu, açıklamasının sonunda Fenerbahçe'nin her zaman güçlü bir takım olması ve şampiyonluklar kazanması gerektiğini söyledi.

Belözoğlu, "Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi, çok güçlü, şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını da hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü ben bunu hiçbir zaman saklamadım" sözleriyle sarı-lacivertli kulübe desteğini dile getirdi.