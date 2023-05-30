2002 Dünya Güzeli Azra Akın’dan yeni imaj! Son haline beğeni yağdı

Güzelliği ile sık sık gündeme gelen Azra Akın yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. 2002 yılında Cemil İpekçi'nin tasarladığı elbise ile kainat güzeli seçilen Azra Akın saçlarını kestirdi.

Son paylaşımına "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" notunu düşen Azra Akın'ın fotoğrafına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Şimdilerde 41 yaşında olan Akın'ın fotoğrafına takipçileri "Çok cool gerçekten", "Sen hala bu kadar güzel misin", "Güzele her şey çok yakışır", "Güzel bulduk" yorumlarında bulundu.

Ünlü modacı Cemil İpekçi de Azra Akın’ın yeni imajına kayıtsız kalamadı ve "Woooow, Maşallah" yorumunu yaptı.





