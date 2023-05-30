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  4. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın’dan yeni imaj! Son haline beğeni yağdı

2002 Dünya Güzeli Azra Akın’dan yeni imaj! Son haline beğeni yağdı

30.05.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında katıldığı Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın’ın son hali gündem oldu. Saçlarını kestiren ünlü ismin yeni imajıyla paylaştığı pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

2002 Dünya Güzeli Azra Akın’dan yeni imaj! Son haline beğeni yağdı

Güzelliği ile sık sık gündeme gelen Azra Akın yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. 2002 yılında Cemil İpekçi'nin tasarladığı elbise ile kainat güzeli seçilen Azra Akın saçlarını kestirdi.

Son paylaşımına "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" notunu düşen Azra Akın'ın fotoğrafına adeta beğeni ve yorum yağdı.

azra-akın

Şimdilerde 41 yaşında olan Akın'ın fotoğrafına takipçileri "Çok cool gerçekten", "Sen hala bu kadar güzel misin", "Güzele her şey çok yakışır", "Güzel bulduk" yorumlarında bulundu.

azra-akın-son-hali

Ünlü modacı Cemil İpekçi de Azra Akın’ın yeni imajına kayıtsız kalamadı ve "Woooow, Maşallah" yorumunu yaptı.

azra-akın-son-hali-şaşırttı

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