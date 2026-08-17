Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon hazırlıkları sürerken peş peşe ayrılık haberleri de geldi. Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan'ın ani ayrılığı şok etkisi yarattı.
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen de sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti. Selin Türkmen’in oynadığı Çimen karakterine başka bir oyuncunun hayat vereceği açıklanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine yeni sezonda Asena Keskinci hayat verecek.
Keskinci, Bez Bebek dizisiyle tanınmış, son olarak HBO Max’in Jasmine dizisinde başrol oynamıştı. Oyuncu erotik sahneleri yüzünden çok eleştiri almıştı.
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