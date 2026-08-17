MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu. Erotik sahneleriyle konuşulan Aleyna Keskinci kadroda...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci oldu

Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon hazırlıkları sürerken peş peşe ayrılık haberleri de geldi. Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan'ın ani ayrılığı şok etkisi yarattı.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen de sezon finaliyle birlikte diziye veda etmişti. Selin Türkmen’in oynadığı Çimen karakterine başka bir oyuncunun hayat vereceği açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti nin yeni Çimen i Asena Keskinci oldu 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine yeni sezonda Asena Keskinci hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti nin yeni Çimen i Asena Keskinci oldu 2

SON DÖNEMDE ELEŞTİRİ ALDI

Keskinci, Bez Bebek dizisiyle tanınmış, son olarak HBO Max’in Jasmine dizisinde başrol oynamıştı. Oyuncu erotik sahneleri yüzünden çok eleştiri almıştı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merak edildi: "Ben kardeşimden asla vazgeçmem!''Merak edildi: "Ben kardeşimden asla vazgeçmem!''
Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardıSette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.