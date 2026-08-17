Daha 17 13. bölüm fragmanı: "Ben kardeşimden asla vazgeçmem!''

Kanal D dizisi Daha 17’nin 12. bölümü ekrana geldi. Aras (Çağan Efe Ak), Hakan’a (Armağan Oğuz) meydan okudu. Geçmişin izini süren Teoman (Ata Yaşat) ise Leyla’yı (Ceren Ayruk) da işin içine dahil ederek heyecanı zirveye taşıdı.



Pazar akşamları ekrana gelen Daha 17’nin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. Daha 17 13. bölüm fragmanında; "Ben kardeşimden asla vazgeçmem!'' başlığı öne çıktı.

DAHA 17. 12. BÖLÜM ÖZETİ

Aras’ın kartlarını artık açık oynamaya başladığı görüldü. Geçmişin gölgesiyle büyük panik yaşayan Teoman’ın Leyla’yı ararken yaşadığı çaresizlik duygu fırtınası estirdi. Deniz’in (Helin Elveren) Teoman’a kendine gelmesi için attığı tokat şok etkisi yarattı.

Hakan’ın durumu kurtarmak için Aras’ı Serhat’la yüzleştirdiği fragmanın finali nefes kesti. Aras’ın, “Kardeşimi alan ailenin Bodrum’da yaşadığı evi buldum” demesi hikayede büyük bir kırılma yaşanacağı şeklinde yorumlandı.