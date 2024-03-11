2003'te birinci olmuştu... Sertab Erener'e bomba Eurovision daveti!

2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Başarılı şarkıcı İstanbul konserinde müjdeyi verdi!
Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.
Şarkıcı 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.
2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti.