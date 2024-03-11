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  4. 2003'te birinci olmuştu... Sertab Erener'e bomba Eurovision daveti!

2003'te birinci olmuştu... Sertab Erener'e bomba Eurovision daveti!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 07:54
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Eurovision'da ülkemizi gururlandırarak birinci olan Sertab Erener'e Eurovision'dan davet geldi. Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener, İstanbul konserinde müjdeyi verdi!

2003'te birinci olmuştu... Sertab Erener'e bomba Eurovision daveti!

2003 yılında Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla birincilik getiren Sertab Erener açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Başarılı şarkıcı İstanbul konserinde müjdeyi verdi!

Sertab Erener, 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

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Şarkıcı 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti.

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Sertab Erener Eurovision sosyal medya gecesi
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