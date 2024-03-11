Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

"Ürün güzel. Zaten internette bir dünya tanıtım videosu var, izleyip özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ben sadece oralarda bahsedilmeyen bir özelliğini açıklayayım. Yale Connect Wifi köprüsü olmadan Apple HomeKit ile uzaktan kontrol edebiliyorum. Benim evimdeki Apple TV ile bu kilit arasında 10-12 m mesafe var ve arada duvar yok. Tahminimce HomeKit bu sayede bluetooth ile erişip kontrol edebiliyor. Dolayısıyla uzaktan erişim için Yale Connect almak her durumda şart değil."