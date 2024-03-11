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Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
11.03.2024 11:19
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Beklenen büyük gün geldi, Bahar Fırsatları başladı! İki hafta sürecek büyük indirim etkinliği kapsamında öne çıkan fırsatları sizin için seçtik. Ünlü markalarda esen indirim rüzgarlarından faydalanmak için acele edin. İşte detaylar!

Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

İhtiyaç listenizdeki ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Amazon'un Bahar Fırsatları an itibarıyla başladı. 26 Mart'a kadar sürecek büyük indirim etkinliği kapsamında modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe, yapı marketten oyuncağa kadar onlarca kategorideki binlerce üründe %50'yi aşan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik Prime üyelerine özel 500 TL ve üzeri alışverişinize ek %10 indirim, 1000 TL üzeri alışverişlerdeyse 3 ay erteleme fırsatı mevcut! Sürekli yenilenen indirimler ve sürpriz ürünleri kaçırmayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

1. Columbia Powder Lite Erkek Mont

Adsız tasarım - 2024-03-11T113359.885

Kullanıcılar ne diyor?

  • "0-5 derece arası havalarda bile tshirt üstüne giyip kullanabilir. Dışarıda uzun süre sıcak tutuyor."

  • "Ürüm sonbaharlık ceket tarzında, çok ince ancak bir o kadar da sıcak tutuyor Almanya'dan çok hızlı geldi teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

2. Under Armour Unisex Yetişkin UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-03-11T112059.835

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk defa Under armour ayakkabı satın aldım. Basketbol ayakkabısı olduğu için mi bilmiyorum ama şimdiye kadar giydiğim en rahat ayakkabı diyebilirim. Fitnessa giderken kullanıyorum. Koşu bandında gayet rahat. Beden konusunda normalde hangi beden giyiyorsanız onu satın alın. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Rengi, duruşu, rahatlığı süper. Bir beden büyük alın bence."
Ürünü İncele

3. Versace Dylan Blue Edt 50 ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-03-11T113503.747

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi. Harika."

  • "Tek kelime ile bayıldım. Herkes parfümümü soruyor."
Ürünü İncele

4. Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı

Adsız tasarım - 2024-03-11T113720.113

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kulaklıkları seviyorum! Evden çalışmayı çok daha kolay hale getiriyor. Gerçekten memnunum ve iyi bir çift gürültü önleyici kulaklık arayan herkese şiddetle tavsiye ederim."

  • "Yeni Bose kulaklığımın ne kadar hafif olduğunu anlatamam. Çok iyi."
Ürünü İncele

5. iRobot Roomba Combo i8 Robot Süpürge ve Paspas

Adsız tasarım - 2024-03-11T111804.822

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün yazılımı gerçekten fiyatını hak ediyor. Halı kenarına takılmasına rağmen geri hareketlerle kendini kurtarmayı bile başarması çok başarılı bir hamle. Ayrıca içinden çıkan kire toza gerçekten hayret ediyorum, gayet temizlik için bire bir. Henüz paspas kısmını deneyemedim ama umarım o da işimi görecektir."
Ürünü İncele

6. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz

Adsız tasarım - 2024-03-11T112802.872

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün oldukça kaliteli ve kullanımı kolay. Pişirme performansı ve temizliği de mükemmel. Ben çok memnunum ve tavsiye ederim. Ayrıca Amazon'un hızlı ve güvenilir teslimatı için teşekkür ederim."

  • "Sanırım 5. oldu bu airfryer. Türkiye'de cok tanınmıyor, ben de yurt dışından kendim almıştım, ama Amazon'dan her almak isteyene öneriyorum ve almasına yardımcı oluyorum, çoğu insan Amazon yurt dışı avantajlarını bilmiyor."
Ürünü İncele

7. Apple M3 Pro Çip 2023 MacBook Pro Laptop

Adsız tasarım - 2024-03-11T112433.748

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Cihaz zaten segmentinin en iyisi. Eğer bu laptop üzerinden para kazanacak profesyonel bir işle uğraşıyorsanız tavsiye ederim. Kargolama kalite ve süresine zaten söylecek bir şey yok. Öğleden sonra sipariş ettim ertesi gün 11 gibi elimdeydi cihaz."

  • "Ürün bildiğiniz Apple ürünü. Hızlı şekilde elime güvenle ulaştı. 16 inç ekran gerçekten çalışma alanı için çok daha iyi. 14 inç modeline göre daha büyük hoparlör, daha büyük ekran, daha büyük fan ve daha büyük bataryaya sahip olduğu için 16 inç modeli tercih ettim."
Ürünü İncele

8. Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2024-03-11T111942.763

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kahve makinesini beğendim. Kısa sürede farklı aromalarda istediğim kahveyi hazırlayıp içebiliyorum. Süt köpüğü ile kahve içmek de lezzetli oluyor. Çıkan boş kahve kapsüllerinin geri dönüştürülebilmesi güzel olurdu."

  • "Gayet memnun kaldık. Teşekkür ederiz."
Ürünü İncele

9. Karcher RCV 5 Robot Süpürge - Uygulama Destekli

Adsız tasarım - 2024-03-11T112935.782

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İşini iyi yapıyor. Üç kedim ve iki Alman çoban köpeğim var ve çok iyi temizliyor. Fırçalama işlevi pratik."

  • "İyi cihaz, her şeyi temizler."
Ürünü İncele

10. Yale 05/101200/MB Linus Akıllı Kilit

Adsız tasarım - 2024-03-11T111600.896

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün güzel. Zaten internette bir dünya tanıtım videosu var, izleyip özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ben sadece oralarda bahsedilmeyen bir özelliğini açıklayayım. Yale Connect Wifi köprüsü olmadan Apple HomeKit ile uzaktan kontrol edebiliyorum. Benim evimdeki Apple TV ile bu kilit arasında 10-12 m mesafe var ve arada duvar yok. Tahminimce HomeKit bu sayede bluetooth ile erişip kontrol edebiliyor. Dolayısıyla uzaktan erişim için Yale Connect almak her durumda şart değil."

  • "Anahtar probleminden resmen kurtuldum. Kaybetmekten bıkmıştım, şimdi kapının önüne gelince açılır. Evde biri olsun olmasın mis gibi, büyük kolaylık. Evde kimse mi yok, evde bakıma birini mi çağırdınız, nerede olursanız olun kapıyı açabiliyorsun. Mis."
Ürünü İncele

11. Hisar Teos 6 Parça Mini Tencere Seti

Adsız tasarım - 2024-03-11T112615.770

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünün 3 farklı boyutu mevcut olup bunun büyük olanında çorba yapılabiliyor ve malzeme de çok kaliteli. Biz çok memnunuz."

  • "Çeliği gayet kaliteli, artan yemekleri dolaba kaldırmak için ideal."
Ürünü İncele

12. Philips Hue WCA Play 2'li, Akıllı Led Aydınlatma, Özel Ekopaket Başlangıç Seti

Adsız tasarım - 2024-03-11T113131.773

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kopma olmuyor. Hemen bağlanıyor. İşini yapıyor. Kalitesi belli bir cihaz zaten. Tek üzen tarafı ben aldıktan sonra fiyatı düştü."

  • "Tepki süresi beklediğimden daha iyi. Gayet güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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