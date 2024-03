Fiyatı 958 TL'ye düştü! Crocs terlik Bahar Fırsatları kapsamında indirimde

Ayakta ağırlık hissi yaratmayan, attığınız her bir adımda sizi konforla buluşturan, her ortamda giymeye uygun bir terlik arıyorsanız Crocs sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz! Küçük büyük demeden herkesin ayağında görmeye alışık olduğumuz, son zamanların en sevilen terlik markası olan Crocs'un terlik modelleri evden ofise, plajdan bahçeye, seyahatten kısa yürüyüşlere her yerde giymeye uygun. Bu nedenle de pek çok kişinin favorisi! Siz de Crocs terlikle konfora adım atmak isterseniz Bahar Fırsatları'na özel indirimde olan Crocs Off Court Clog Sandalet'e bir göz atabilirsiniz.

Crocs Off Court Clog Sandalet Unisex Yetişkin

Unisex tasarımıyla hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılabilen Crocs Off Court Clog Sandalet, hafif ve rahat bir yapıya sahip. Ayak tabanını destekleyen ergonomik tasarımıyla öne çıkan terlik, kaymaz tabanı sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Gelişmiş nefes alabilirlik için havalandırma portları bulunan ürün, suya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir ve Jibbitz takılarla özelleştirilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon kalitesiyle çok daha hesaplı aldım. Hemen geldi ve aşırı rahat. Ben bir numara büyük halini aldım iyi ki öyle yapmışım. Kalın çoraplarla da rahatsız olmadan giyebiliyorum."

"Bildiğiniz Crocs. Şık, rahat, keyifli."

"Ayağa tam oturuyor. Beğendim, alınır. Çok kaliteli ve rahat."

Bu içerik 11 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

