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Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
11.03.2024 12:46
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Dünyaca ünlü markaları uygun fiyatlarla alışveriş severlerle buluşturan Amazon'un heyecanla beklenen Bahar Fırsatları başladı. İndirimlerle dolu büyük alışveriş etkinliğinin öne çıkan markalarını sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. Gelin, o markaları birlikte keşfedip bütçe dostu alışverişin keyfini çıkaralım.

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Yılın beklenen o günü sonunda geldi; Bahar Fırsatları onlarca kategorideki binlerce üründe şaşırtıcı indirimlerle alışveriş severlerle buluştu! Stanley, Columbia, Under Armour, Samsung ve daha pek çok sevilen markanın ürünleri 26 Mart'a kadar sürecek Bahar Fırsatları kapsamında indirime girdi. Biz de sizin için markalardaki indirimleri seçtik. İşte detaylar!

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

1. Stanley termoslarda büyük indirim

Adsız tasarım - 2024-03-11T140717.768

Termos deyince akla gelen ilk marka olan Stanley termoslar, ömür boyu garantili olmasıyla rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başarıyor. Klasik, Macera, Go, Master ve Dağcılık olmak üzere beş ayrı koleksiyona sahip Stanley termoslar, vakum insulasyon ve çift duvar konstrüksiyon teknolojileri kullanılarak üretiliyor. Bu üstün teknolojiler sayesinde içerisindeki içecekleri uzun süre sıcak ya da soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelik gövde tasarımıyla ön plana çıkan termoslar, BPA yani kimyasal madde içermiyor.

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2. Columbia sezon sonu fırsatlarını keşfedin

Adsız tasarım - 2024-03-11T122500.903

Outdoor severlerin bir numarası olan Columbia ürünleri, doğadaki en zorlu koşullarda üstün performans sunarak kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia ürünleri,kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı Bahar Fırsatları başladı! Bütçe dostu alışveriş sepeti hazırlamanın şimdi tam zamanı

3. Crocs terliklerde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-03-06T094701.614

Son yılların en meşhur terliği nedir sorusuna, pek çok kişiden Crocs yanıtı almak muhtemel! Kısa sürede yediden yetmişe, rahatlığıyla herkesin favorisi haline gelen Crocs terlikler, yumuşak ve esnek malzemelerden yapıldığı için ayakları çok rahat hissettiriyor. Özellikle uzun süre ayakta duran veya yürüyüş yapan kişilerin ilk tercihi arasında yer alıyor.Sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar yıpranmadan, bozulmadan kullanıcısına eşlik eden bu terlikler hafif olduğu için de seyahatlerde, yolculuklarda kolayca taşınabiliyor. Siz de Crocs rahatlığıyla tanışmak ya da sevdiklerinizi tanıştırmak isterseniz kısa süreliğine indirimde olan modelleri incelemeye ne dersiniz?

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4. Samsung telefonlarda kaçırılmayacak indirim

Adsız tasarım - 2024-03-11T121343.796

Kalitesiyle adından söz ettiren akıllı telefon devi Samsung'un her ihtiyaca ve beğeniye uygun modelleri dünya çapında pek çok kişinin favorisi! Android severlerin ilk tercih ettiği telefon markası olan Samsung, üstün teknolojik özellikleriyle rakiplerine adeta meydan okuyor. Kısa süreliğine indirimde olan modelleri keşfetmeye ne dersiniz?

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5. Kaliteyi konforla buluşturan Under Armour ayakkabılarda büyük fırsat

Adsız tasarım - 2024-01-19T160028.641

Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

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6. İster kendinize ister çocuğunuza alın: LEGO setleri indirimde

Adsız tasarım - 2024-03-11T125634.777

Hem çocuklar hem de yetişkinleri için birçok farklı puzzle ve yapı setleri sunan LEGO, kaliteli boş zaman eğlencesi arayanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Çocukların motor becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan LEGO setleri, harika bir hediye seçeneği olarak da görülüyor. Siz de ister kendinize ister çocuğunuza isterseniz de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz indirimdeki LEGO setlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

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7. Ray-Ban güneş gözlükleri indirime girdi

Adsız tasarım - 2024-03-11T142219.942

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Ray-Ban güneş gözlükleri yediden yetmişe herkesin favorisi! Markanın en ikonik modelleri arasında yer alan Aviator, Wayfarer ve Clubmaster gibi modeller Bahar Fırsatları kapsamında indirimde! Sade ve şık tasarımlarıyla öne çıkan Ray-Ban modellerine indirimli fiyatlarla sahip olmanın şimdi tam zamanı!

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8. Casio saatler günün fırsat ürünü oldu

Adsız tasarım - 2024-03-11T142332.957

Dayanıklı, fonksiyonel Casio saat modelleri, kimi modellerinde dijital kimi modellerinde analog göstergeleri kullanır. Her bütçeye uygun fiyat aralıklarında saatler sunan marka, minimal tasarımlarıyla öne çıkar. Casio'nun ürettiği saat modelleri arasında G-Shock, Edifice, Pro Trek ve Vintage Collection gibi farklı tarzlarda ve fonksiyonlarda saatler bulunur. Markanın en popüler G-Shock serisi, sağlamlığı ile bilinen spor ve outdoor aktiviteleri için tasarlanmış saat modellerini içerir.

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9. Philips kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Saç kurutma makineleri, saç düzleştiriciler, tıraş makineleri, cilt bakım cihazları, elektrikli diş fırçaları, epilatörler ve dahası... Yüksek kaliteli malzemelerle üretilEN Philips kişisel bakım ürünleri uzun ömürlü olması ve ergonomik tasarımlarıyla çne çıkıyor. Kadın ve erkeklerin tüm kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen cihazlar, kullanıcı dostu olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.

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10. Camper ayakkabılarda 3000 TL'ye varan indirim

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Rahatlık, konfor, yüksek kalite ve tarzı bir araya getiren Camper markası, bir ayakkabıda arayabileceğiniz tüm özellikleri sunuyor. Her beğeniye uygun modelleriyle yıllardır kullanıcıların gönlünde taht kuran marka, her adımda özgür hissetmek, rahatlıkla kavuşmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Kısa süreliğine eşsiz indirimlerle satışta olan Camper modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

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11. Cosori airfryer modellerindeki indirimleri kaçırmayın

Adsız tasarım - 2024-03-11T123712.804

Son zamanların en fazla ilgi gören ürünleri arasında yer alan airfryerlar, mutfaklara sağlık ve lezzet getiriyor. Piyasada pek çok marka ve model bulunsa da COSORİ kullanıcı dostu özellikleriyle bir adım öne çıkıyor. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun modeller sunan COSORİ airfryerları bir kez kullanan adeta vazgeçemiyor. Eğer siz de artık airfryerlılar kervanına katılmak istiyor fakat ne alacağınıza karar veremiyorsanız COSORİ tam da size göre!

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12. Çabasız şıklık sunan Levi's giyim ürünlerinde indirimler devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-02-05T145138.102

En popüler denim markası olan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Markanın en ikonik ürünlerini jeanleri oluşturuyor. Moda ve tarz konusunda her zaman bir öncü olan marka; klasik kesimleri, skinny fit, bootcut, straight leg ve daha fazlası gibi farklı stilleriyle her yaşa, tarza ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Levi's, enim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından tercih edilen ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

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13. Puma ayakkabılar da indirimde

Adsız tasarım - 2024-02-14T094047.347

Spor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Puma, her yıl yeni spor ayakkabı modelleriyle spor tutkunlarının gönlünü fethetse de bazı klasikleşmiş modelleri yıllardır sporcuların ve sneaker tutkunlarının favorisi olmaya devam Şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken, Puma'nın kaliteli malzemeler ve teknolojik yeniliklerle donattığı ayakkabıları; dayanıklılık, konfor ve üstün performansı bir araya getiriyor. Siz de "Ben seçimlerimi her zaman efsanelerden yana kullanırım, rahatlık ve şıklık hepsini bir arada isterim" diyorsanız, indirimli fiyatıyla kısa süreliğine satışta olan modellere bir şans verebilirsiniz.

14. Adidas ayakkabıların fiyatları en dipte

Adsız tasarım - 2024-03-04T113303.054

Size uzun yıllar eşlik edecek kaliteli bir spor ayakkabı arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz; Adidas ayakkabı modellerindeki indirimleri yakalamanın şimdi tam zamanı! Spor giyimde tarz ve konfor vadeden Adidas modellerinde harika indirimler sizleri bekliyor. Üstelik Adidas'ın outdoor severlere yönelik çıkardığı dayanıklı ve performans odaklı Terrex serisi ayakkabılarının da fiyatları en dipte!

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15. Pierre Cardin erkek giyimde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-03-04T115745.857

Erkek giyimde şıklığı ve konforu bir araya getiren Pierre Cardin; takım elbiseden tişörte, kazaktan monta, çantadan ayakkabıya geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Markanın çabasız şıklık sunan giyim ürünleri, kaliteyi minimal sadelikle buluşturuyor. Hazır indirimdeyken Pierre Cardin giyim ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

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Bu içerik 11 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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