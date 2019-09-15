2019 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabını Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

Sebastien Ogier: 3.50.12.1 Esapekka Lappi: 3.50.46.8 Andreas Mikkelsen: 3.51.16.6 Teemu Suninen: 3.51.47.2 Dani Sordo: 3.52.38

OGIER: ŞİMDİLİK ZAFERİN TADINI ÇIKARABİLİRİZ

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı Medya Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Ogier, final günü sabahında gazetecilerin kendisine sorduklarında şampiyona için harika bir gün olacağını söylediğini aktardı.

Ekip arkadaşlarından 'bizim çocuklar' diye bahseden Ogier, "Aslında sadece bizim çocuklar için yaptık. Açıkçası önümde geçilmesi gereken 40 kilometre vardı. Avantaj etabında çok zor ve çok fazla kaya vardı. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Şampiyonluk savaşı için bu çok gerekliydi. Ott Tanak'ın oldukça gerisindeydik, şimdi ise biraz daha yaklaşmış olmak güzel. Hala puan olarak onun bayağı gerisindeyiz ama hala hayattayız. Bir sonraki yarış Britanya, sevdiğim bir ralli. Bana çok yakışıyor, bu yüzden umarım devam edebilir ve ona baskı uygulamayı sürdürebilirim. Şimdilik zaferin tadını çıkarabiliriz" dedi.

Ogier, lastik tercihlerinin ve yaptıkları değişikliklerin kendilerine zaman kazandırdığını anlatırken, "En yakın olan takım arkadaşımdı. Aramızda mücadele yoktu. Harika bir ralli çıkardı. Onunla savaşmayı çok istiyorum. Belki ilerde şampiyonluk için birlikte savaşırız. Belki önümüzdeki yıl olur. Takım için birinci ve ikinci olmak çok güzeldi. Ayrıca buna çok ihtiyaç vardı" diye konuştu.