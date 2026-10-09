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Mourinho Fenerbahçe'yi işaret etti! "Hakem skandalı patlak verdi"

Jose Mourinho, Fenerbahçe’de geçirdiği 13-14 aylık döneme rağmen sarı-lacivertli kulübün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam, Real Madrid ve Premier Lig dönemlerinin ardından Türkiye’de de hakem tartışmalarıyla karşılaştığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mourinho Fenerbahçe'yi işaret etti! "Hakem skandalı patlak verdi"
Cevdet Berker İşleyen

Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda kariyerine dair değerlendirmelerde bulunurken Fenerbahçe dönemine de değindi. Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği kısa süreye rağmen kulübün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Portekizli teknik adam, hakemlerle yaşadığı tartışmalar hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

MOURINHO'DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

Mourinho Fenerbahçe yi işaret etti! "Hakem skandalı patlak verdi" 1

Kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yapan Mourinho, Fenerbahçe ile arasındaki bağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönemin kendisi için özel olduğunu vurguladı.

Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." dedi ve "Real Madrid'e dönmek de eve dönmek gibi. Burada 3 yıl kalmıştım ama kulüple kurduğum bağ sayesinde sanki 30 yıl gibi geldi." sözleriyle Madrid’e dönüşünü anlattı.

"TÜRKİYE'DE SKANDAL PATLAK VERDİ"

Mourinho Fenerbahçe yi işaret etti! "Hakem skandalı patlak verdi" 2

Hakemlerle ilgili yaşadığı sorunları da değerlendiren Mourinho, bu olayların kendi hatasından kaynaklandığı görüşüne katılmadığını ifade etti. Kariyeri boyunca farklı ülkelerde benzer tartışmaların içinde kaldığını belirten Portekizli çalıştırıcı, yaşananları şanssızlık olarak nitelendirdi.

Mourinho, "Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi. Sık sık benzer durumlar yaşadım." dedi.

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