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Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında...

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçti. Fiorentina'da istediği süreleri alamadığı öne sürülen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü gündeme gelirken, Trabzonspor'un sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak olması dikkat çekti.

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında...
Cevdet Berker İşleyen
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Okan Buruk'un beğendiği iddia edilen futbolcunun İtalya'daki durumunun transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN OULAI İÇİN YENİ HAMLE

Galatasaray dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında... 1

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Fiorentina forması giyen Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

İtalyan ekibinde istediği kadar forma şansı bulamadığı belirtilen 20 yaşındaki Fildişili futbolcunun, düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç oyuncuyu beğendiği öne sürülürken yönetimin, transfer için Fiorentina ile temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.

TEKLİF PAKETİ HAZIR

Galatasaray dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında... 2

Galatasaray'ın Oulai transferi için satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifi hazırladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu formülle genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediği belirtilirken futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
Fiorentina'daki forma rekabetinde istediği noktaya ulaşamayan Oulai'nin geleceğiyle ilgili gelişmelerin ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında... 3

Christ Inao Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. İtalyan temsilcisi, genç futbolcunun bonservisi için 26 milyon euro öderken anlaşmaya 4 milyon euro tutarında şarta bağlı bonuslar da eklenmişti. Böylece transferin toplam bedeli 30 milyon euroya ulaşmıştı.

TRABZONSPOR'UN YÜZDE 10 PAYI VAR

Galatasaray dan ortalığı karıştıracak transfer! Ezeli rakibinin eski yıldızına teklif: Devre arasında... 4

Oulai'nin geleceğiyle ilgili olası bir transfer, eski kulübü Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Fiorentina'nın genç futbolcuyu bonservisiyle başka bir takıma satması durumunda, sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 10'luk bölümü bordo-mavili kulübün kasasına girecek.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 karşılaşmada görev alırken toplam 245 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın ilgisinin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

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