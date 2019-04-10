Mynet Trend

2019 estetik trendleri nelerdir? Niş tedavi nasıl olur, hangi bölgelere uygulanır?

bahar.aydin bahar.aydin
SAĞLIK  | 10.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

Günümüzde yediden yetmişe herkesin kapıldığı selfie akımı yeni bir estetik trendini ortaya çıkardı. Cep telefonlarının yaptığı filtreli görünüme doğal olarak kavuşmak isteyen kişiler özellikle niş tedavilere yöneliyor.

2019 estetik trendleri nelerdir? Niş tedavi nasıl olur, hangi bölgelere uygulanır?

2019 estetik trendleri ve işlemleri hakkında bilgi veren Çevre Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. Derya Bingöl, güzellik davranış trendleri arasında, yaşlanmayı önlemek ve gençliği korumaya yönelik uygulamaların, birinci sırada yer aldığını söyledi.

Sağlık ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, sosyoekonomik seviyedeki artış,bilgiye internet aracılığı ile ulaşım kolaylığı, medya ve sosyal ağların gücü, hizmete ulaşım kolaylığı; kişilerde estetik ve güzellik konusundaki talepleri belirliyor. Günümüzde estetik işlem talepleri, 30’lu yaşlardan, 20’li yaşlara kadar geriledi. Özellikle genç yaş gruplarında, estetik kavramlar yeniden şekillendiğini belirterek; gençleştirici (rejuvenasyon) işlemlerden ziyade, yaşlanmayı önleyici ve gençliği koruyucu (prejuvenasyon) işlemler ön plana çıkmaya başladı.

1554729740_G__zellikte___nce_Ayar_02

Genellikle; yüz, boyun ve vücutta; cilt sıklaştırıcı, toplayıcı ve gençleştirici minimal invazif uygulamalar tercih edilmeye başlandı. Cilt bakımı, nem koruyucu uygulamalar, kollajen destekleri, PRP (plateletten zengin plazma) uygulamaları, hacim koruyucu yağ enjeksiyonları ve kök hücre uygulamaları çok tercih ediliyor. Radyofrekans tedavisi ile yüz gençleştirme, lazerle cilt soyma, ultrasonik sıkılaştırma yöntemleri gibi işlemler artık kombine uygulanıyor. Dolgun ve abartı hacimli dudaklar yerini, doğal görünümlü, şekli belirginleştirilmiş ‘dudak dolgusu’ uygulamalarına bırakmaya başladı.

ERKEK ESTETİĞİNDE ARTIŞ

Cerrahi olmayan estetik işlemlerin; 1997’den günümüze oranla %461 artış gösterdiği bildirilmiş. Cerrahi işlemlerin yanı sıra cerrahi olmayan işlemlerde de, erkek estetiğindeki artışa dikkat çeken Op. Dr. Derya Bingöl, son yirmi yılda; botoks uygulamalarının %600, dolgu uygulamalarının %205, lazerle cilt yenileme işleminin %198 arttığını, erkeklerde ise estetik cerrahiye başvuruların son 20 yılda %106 artış gösterdiğini söyledi.

Estetik uygulamalarda dünya trendlerinin ‘ince ayar’ dönemine doğru yönlendiğini; yani doğallığın korunduğu; ancak fotoğraflardaki filtreli görünüm efektini veren minik dokunuşların başladığını belirtti.

ESTETİKTE NİŞ TEDAVİLER

Hiperspesifik tedaviler ile mikro optimizasyon yani; tamamen hedefe yönelik küçük cerrahi veya medikal estetik girişimler; niş tedavileri şeklinde tarifleniyor.

1554729750_G__zellikte___nce_Ayar_05

Liplifting (dudak estetiği), doğal hatları koruyan abartısız dudak dolguları, burun dolgusu ile ameliyatsız şekillendirme, çene kontürü implant, dolgu veya yağ enjeksiyonu uygulamaları, gıdı bölgesi liposuction, gıdı bölgesi yağ eritici enjeksiyonları, vücut şekillendirmede hem kas hem yağ dokusunu kombine şekillendiren elektromanyetik dalga kullanan cihaz bazlı işlemler trend niş uygulamalar arasında yerlerini alıyor.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Kalp sağlığınız için en önemli besin!Kalp sağlığınız için en önemli besin!
Bilinçsizce kullanmak aort damarının yırtılmasına neden oluyorBilinçsizce kullanmak aort damarının yırtılmasına neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik estetik uygulaması

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hemanjiom nedir? Hemanjiom belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Doğuştan gelen tehlike: Damar tümörü!

Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir? Kalp sağlığına zararı olan besinler nelerdir?

Kalp sağlığınız için en önemli besin!

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının yol açtığı zararlar nelerdir?

Bilinçsizce kullanmak aort damarının yırtılmasına neden oluyor

Sabah sporu tehlikeli midir? Kalp hastaları hangi sporları yapabilir?

Bu saatlerde yapılan spor kalp krizine yol açabilir!

Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?

Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?

Bebeklerde gece beslenmesi nasıl bıraktırılmalı? Gece beslenmesinin zararları nelerdir?

Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.