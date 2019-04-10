2019 estetik trendleri nelerdir? Niş tedavi nasıl olur, hangi bölgelere uygulanır?

2019 estetik trendleri ve işlemleri hakkında bilgi veren Çevre Hastanesi doktorlarından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. Derya Bingöl, güzellik davranış trendleri arasında, yaşlanmayı önlemek ve gençliği korumaya yönelik uygulamaların, birinci sırada yer aldığını söyledi.

Sağlık ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, sosyoekonomik seviyedeki artış,bilgiye internet aracılığı ile ulaşım kolaylığı, medya ve sosyal ağların gücü, hizmete ulaşım kolaylığı; kişilerde estetik ve güzellik konusundaki talepleri belirliyor. Günümüzde estetik işlem talepleri, 30’lu yaşlardan, 20’li yaşlara kadar geriledi. Özellikle genç yaş gruplarında, estetik kavramlar yeniden şekillendiğini belirterek; gençleştirici (rejuvenasyon) işlemlerden ziyade, yaşlanmayı önleyici ve gençliği koruyucu (prejuvenasyon) işlemler ön plana çıkmaya başladı.

Genellikle; yüz, boyun ve vücutta; cilt sıklaştırıcı, toplayıcı ve gençleştirici minimal invazif uygulamalar tercih edilmeye başlandı. Cilt bakımı, nem koruyucu uygulamalar, kollajen destekleri, PRP (plateletten zengin plazma) uygulamaları, hacim koruyucu yağ enjeksiyonları ve kök hücre uygulamaları çok tercih ediliyor. Radyofrekans tedavisi ile yüz gençleştirme, lazerle cilt soyma, ultrasonik sıkılaştırma yöntemleri gibi işlemler artık kombine uygulanıyor. Dolgun ve abartı hacimli dudaklar yerini, doğal görünümlü, şekli belirginleştirilmiş ‘dudak dolgusu’ uygulamalarına bırakmaya başladı.