YEMEK

2019'un en iyi yemek fotoğrafları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

2019 Yemek Fotoğrafçısı Yarışması'nda birincilik ödülünü Çinli sanatçı Jianhui Liao kazandı.

2019'un en iyi yemek fotoğrafları

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Liao, yukarıdadaki "Kazan Eriştesi" adını verdiği fotoğrafta Çin'in Hebei eyaletinde Tanrıça Nuwa'ye yönelik kutlamaları görüntülemişti.

Shexian bölgesinde yıllık festival kapsamında köylüler Qing Hanedanı kostümlerini giyerek Nuwa'nın yaşgününü öğlende erişte yiyerek kutluyor.

Liao bu fotoğrafıyla 5000 sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.

Jüri başkanı Andy Macdonald, "Bu fotoğraf Liao'nun seçtiği bir topluluk festivali konu itibariyle hem çok güzel hem de atmosferik. Rekabet amansızdı. 77 ayrı ülkeden 9 bin görsel geldi. Standartlar da oldukça yüksekti" dedi.

Yemek Stilisti Ödülü: Karamelli kurabiyeler, Kim Morphew, İngiltere

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Kim Morphew yemek stilisti ve bu kurabiyeler Martin Poole tarafından görüntülendi.

Altın Hasat, Kazi Mushfiq, Bangladesh

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Kazi Mushfiq: "Çiftçiler pirinç hasadı için çok çalışıyor. Onlar için bu altın değerinde."

Marks & Spencer Yemek Portresi: Kekikli elma turtası, Nick Millward, UK

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Nick Millward: "Şef Clodagh McKenna tarafından yapılan kekikli basit bir turta tada derinlik katıyor."

Yemek Politikaları: İneğin Öfke Nöbeti, Martin Chamberlain, İngiltere

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Martin Chamberlain: "Bu inerk büyük olasılıkla kaderini biliyordu. Oman'da Nizwa pazarında satın alınan bu inek yeni sahiplerinin emirlerine uymamak için ön dizlerinin üstüne çöktü".

Yapım Cenneti: Kırmızı Ahtapot, Cosimo Barletta, Italya

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Cosimo Barletta: "Deniz canavarını masaya bırakırsanız neler olacağını asla bilemezsiniz!"

Satılık Yemek: Ramazan, Elise Humphrey, İngiltere

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Elise Humphrey: "Endonezya'nın Yogyakarta kentinde aç bir pazarcı Ramazan ayında yasak mevyeler içinde oturuyor ve bir sonraki öğününü düşünüyor".

Yemek Blogçuları: Kuruyan Makarna, Aimee Twigger, İngiltere

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Aimee Twigger: "Baharatlı makarna pencere önünde kururken."

Öğrenci Yemek Fotoğrafçısı:Bedensel Yemek, Chloe Dann, Avustralya

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Chloe Dann: "Bu fotoğraf insanların yeme alışkanlıklarını, doğa ve kültür arasında mutfak sanatlarının rolünü inceleyen bir serinin parçası."

Fujifilm İnovasyon Ödülü Award: Kırık Yumurta, Michael Hedge, İngiltere

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Michael Hedge: "RSA Dergisi için yaptığım seriden. Yemek, çiftçilik ve kırsal bölgelerdeki hassas ilişkileri anlatıyor. Stilist Kerry Hughes idi ve Johan Shufiyan sanat yönetimini yaptı".

Aile için Yemek: Bonda Kabilesi, Sanghamitra Sarkar, Hindistan

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Sanghamitra Sarkar: "Hindistan'da Odisha bölgesinde pek çok kabile topluluğu var ve Bonda da bunlardan biri. Çok basit hayatları var. Modern toplum onları değiştirmeyi başaramadı çünkü kültürlerini ve geleneklerini modern medeniyetten korudular. Bonda kadınları kil tencerelerde yemek hazırlıyor ve odun ateşi yakıyor".

Masada InterContinental Yemek: Hazır Midyeler, Giles Christopher, İngiltere

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Giles Christopher: "Bir kumaş peçete ve eski bir masa üstünde Harry Ramsden restoranlarının birinde midye tabağı."

Genç 10 ve Altındakiler: Çarkıfelek Meyvesi Aşkı, Joshua George, Bahreyn

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Joshua George: "Çarkıfelek mevyesini dalından koparııp taze taze yemek çok lezzetliydi."

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