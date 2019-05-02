2019'un en iyi yemek fotoğrafları

Liao, yukarıdadaki "Kazan Eriştesi" adını verdiği fotoğrafta Çin'in Hebei eyaletinde Tanrıça Nuwa'ye yönelik kutlamaları görüntülemişti.

Shexian bölgesinde yıllık festival kapsamında köylüler Qing Hanedanı kostümlerini giyerek Nuwa'nın yaşgününü öğlende erişte yiyerek kutluyor.

Liao bu fotoğrafıyla 5000 sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.

Jüri başkanı Andy Macdonald, "Bu fotoğraf Liao'nun seçtiği bir topluluk festivali konu itibariyle hem çok güzel hem de atmosferik. Rekabet amansızdı. 77 ayrı ülkeden 9 bin görsel geldi. Standartlar da oldukça yüksekti" dedi.

Yemek Stilisti Ödülü: Karamelli kurabiyeler, Kim Morphew, İngiltere

Kim Morphew yemek stilisti ve bu kurabiyeler Martin Poole tarafından görüntülendi.

Altın Hasat, Kazi Mushfiq, Bangladesh

Kazi Mushfiq: "Çiftçiler pirinç hasadı için çok çalışıyor. Onlar için bu altın değerinde."

Marks & Spencer Yemek Portresi: Kekikli elma turtası, Nick Millward, UK

Nick Millward: "Şef Clodagh McKenna tarafından yapılan kekikli basit bir turta tada derinlik katıyor."