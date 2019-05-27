2019'un (şimdilik) en iyi şarkıları

Time, 2019 yılında çıkan şarkılar arasından en iyilerini listeledi. İşte yılın şimdiye kadar dinleyiciyle buluşan en iyi şarkıları...
Anitta / “Rosa” feat. Prince Royce
Cautious Clay / “Sidewinder”
FKA twigs / “Cellophane”
G-Eazy, Blueface, ALLBLACK & YG / “West Coast remix”
Guaynaa / “Rebota”
Jonas Kardeşler / “Sucker”
Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus / “Old Town Road remix”
Lizzo / “Juice”
Mark Ronson / “Late Night Feelings” feat. Lykke Li
Rosalía & J Balvin / “Con Altura”
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