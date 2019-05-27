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2019'un (şimdilik) en iyi şarkıları

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 27.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

2019 yılında çıkan şarkılar arasında en iyiler listeleri oluşmaya başladı. İşte Time'ın yaptığı liste...

2019'un (şimdilik) en iyi şarkıları

Time, 2019 yılında çıkan şarkılar arasından en iyilerini listeledi. İşte yılın şimdiye kadar dinleyiciyle buluşan en iyi şarkıları...

Anitta / “Rosa” feat. Prince Royce

Cautious Clay / “Sidewinder”

FKA twigs / “Cellophane”

G-Eazy, Blueface, ALLBLACK & YG / “West Coast remix”

Guaynaa / “Rebota”

Jonas Kardeşler / “Sucker”

Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus / “Old Town Road remix”

Lizzo / “Juice”

Mark Ronson / “Late Night Feelings” feat. Lykke Li

Rosalía & J Balvin / “Con Altura”

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