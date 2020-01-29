YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 2019 yılında Bursa’da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu

2019 yılında Bursa’da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu

BURSA HABERLERİ  | 29.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılı içerisinde gelen yaralı, hasta ve doğada zarar görmüş yaban hayvanları tedavi edilerek doğaya salındı.
Bursa sınırları içerisinde zarar görmüş yaban hayvanları Kurtarma Merkezinde Uzman Veteriner Hekimi Azizcan Sezer ve Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız tarafından tedavilerinin ardından gözlem altına alındı. Gözlemlerin ardından sağlığına kavuşan 210 yaban hayvanı doğaya salındı. 28 adet yaban hayvanı da doğaya dönemeyecek durumda olduğundan Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli'de eniştesi "iltica" hakkını kazansın diye kapıya yazı yazan kişi tutuklandı

Tunceli'de eniştesi "iltica" hakkını kazansın diye kapıya yazı yazan kişi tutuklandı

Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Aydın gevreği teknolojiye yenilmedi

Aydın gevreği teknolojiye yenilmedi

Eski Milli Boksör Coşkun Kesen sağlığına kavuşuyor

Eski Milli Boksör Coşkun Kesen sağlığına kavuşuyor

Elazığ’daki çocuklar için oyuncağından vazgeçti

Elazığ’daki çocuklar için oyuncağından vazgeçti

Bursa Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Bihter Eczanesi
Osmangazi
Ecemnaz Eczanesi
Osmangazi
Engin Eczanesi
Osmangazi
Gençer Eczanesi
Yildirim
Kardeş Eczanesi
Yildirim
Metro Eczanesi
Osmangazi
Yeni Vatan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Örnek Okul Müdürüne Gülsar’dan Takdir Ve Övgü Geldi

Örnek Okul Müdürüne Gülsar’dan Takdir Ve Övgü Geldi

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.