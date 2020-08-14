2020 Formula 1 İspanya Grand Prix’si antrenman turları başladı

Toplam 66 turdan oluşan, 307,104 km’lik İspanya GP’si bu yıl 50. kez düzenleniyor. Barcelona-Katalunya Pisti ise bu yıl 30’uncu kez Formula 1’e ev sahipliği yapıyor. Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı bu sezon düzenlenen beş yarışın dördünü kazandı. İspanya’da hedef bir kez daha birincilik.
İlk beş yarış sonucunda Mercedes-AMG Petronas 180 puanla markalar sıralamasında liderliği elde etti. Sürücüler Şampiyonası’ndaysa Lewis Hamilton 107 puan ile yedinci dünya şampiyonluğuna doğru liderliğini sürdürüyor. Valtteri Bottas ise 73 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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