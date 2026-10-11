Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Avrupa maçında yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Vaclav Cerny'nin sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan çalıştırıcı, yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.

CERNY'DEN KÖTÜ HABER

Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Vaclav Cerny'nin son durumu belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında Çek futbolcunun perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında görev alamayacağını açıkladı.

Cerny'nin sağlık durumuyla ilgili doktorlardan gelecek değerlendirmeyi beklediklerini belirten İtalyan teknik adam, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor." ifadelerini kullandı.