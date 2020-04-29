2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi'nin 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. 2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

(AA)

