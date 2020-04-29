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2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

NBA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi'nin 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. 2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

(AA)

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