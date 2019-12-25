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2020'nin gıda trendleri açıklandı! İşte 2020'nin popüler yiyecekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Mynet Yemek olarak, yeni yılın tıpkı ismi gibi hayatımıza yenilikler getirmesini diliyoruz. 2019'u geride bırakmaya sayılı günler kala 2020'nin trendlerini konuşmaya başladık. Tatlı tatlı gelmesini dilediğimiz yeni yıldaki gıda trendleri şimdiden şaşırtıyor. İşte 2020 gıda trendleri...

2019 yılı mutfaklarda, tüketilen yiyeceklerde yenilikler yarattı, damaklara yeni lezzetler kazandırdı ve şimdi de veda etmeye hazırlanıyor. 2019'da inanır mısınız, en çok kapuska, barbunya, revani, sütlaç, piyaz, alıç sirkesi gibi besinleri aramışız. Açıkcası 2019 trendleri bizi biraz şaşırttı. Çünkü sosyal medyanın trend yiecek ve içecekleri bu listede kendilerine yer bulamadı.

2019'da bol bol tatlı yedik, yeni mekanlar keşfettik, bol bol yemek anketleri yaptık hatta yiyecek isimleri üzerine bile tartıştık. Peki 2020'de nelerden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Birden fazla uzman görüşü doğrultusunda 2020 gıda trendleri hazırlandı. 2020, 2019'dan daha heyecanlı olabilir, bizden söylemesi :)


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