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2020 Oscar Ödülleri'nin selfie'si Charlize Theron'dan

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

2014 yılı Oscar'ında çekilen ve Twitter'ı kilitleyen meşhur selfie'den sonra, 2020 Oscar Ödülleri'ne Charlize Theron'un çektiği ünlüler selfie'si damga vurdu.

2020 Oscar Ödülleri'nin selfie'si Charlize Theron'dan

Ünlü oyuncu Charlize Theron, Pazar gecesi Los Angeles’ta düzenlenen 92. Oscar Ödülleri’ne annesi Gerda Maritz ile birlikte katıldı.

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44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, Dolby Tiyatrosu’ndaki tören esnasında annesini yanına alarak ünlü isimlerle bir selfie çekti. Fotoğrafa, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Salma Hayek, geöen yılın Oscar kazananları Regina King ve Rami Malek girdi. Theron selfie’yi Instagram hesabında paylaştı. 5,4 milyon takipçisi olan Theron’un fotoğrafı 500 bine yakın beğeni aldı.

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2014 yılında, sunucu Ellen DeGeneres’in birçok ünlü yıldızla birlikte çektiği selfie fotoğraf, 2 milyonda fazla kere retweet edilmişti. Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Bradley Cooper, Lupita Nyong’o, Kevin Spacey ve Jared Leto'nun yer aldığı selfie'nin yol açtığı yoğun tweet trafiğinden, sosyal paylaşım sitesi 20 dakika erişilemez olmuş, Twitter, teknik aksaklıktan dolayı özür dilemişti. Selfie'nin bir telefon şirketi reklamı olduğu sonradan anlaşılmıştı.

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Öte yandan çektiği selfie ile dikkat çeken Theron, aday olduğu En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödül alamasa da rol aldığı Skandal (Bombshell) filmi En İyi Saç ve Makyaj Oscar’ını kazandı. Theron, bu yıl ödülü Judy filminin başrol oyuncusu Renee Zellweger’e kaptırmış olsa da 2003 yılında Cani (Monster) filmiyle Oscar’ı kucaklamıştı.

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Oscar törenine Dior imzalı siyah elbiseyle katılan Theron, kırmızı halıda annesiyle birlikte poz verdi. Törenin ardından Theroni Vanity Fair’in düzenlediği after party’ye yine Dior imzalı bir başka elbiseyle katıldı.

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2020 Oscar Ödülleri, charlize theron,

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