Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

İtalya futbolunun deneyimli isimlerinden Fabio Capello, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile Galatasaray arasında oynanan eşleşmeye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. La Gazzetta dello Sport’a konuşan Capello, ilk maçta alınan 5-2’lik ağır yenilgiye rağmen İtalyan devinin tur umutlarının tamamen tükenmediğini savundu.

TUR ŞANSI %40

Tecrübeli teknik adam, Juventus’un halen önemli bir geri dönüş ihtimali olduğuna dikkat çekerek tur şansını yüzde 40 olarak değerlendirdi. Capello’ya göre Torino’daki rövanşta dengeler değişebilir.

"HAFİFE ALACAKLAR"

İtalyan futbol adamı, rövanş karşılaşmasına dair beklentisini şu sözlerle dile getirdi: "Galatasaray'a karşı oynanacak rövanş maçında bir umudum var. Türkler, Torino'ya son 16 turuna çıktıklarına inanarak gelecekler ve Juventus'u hafife alma hatasına düşecekler. Elbette Osimhen ve arkadaşları olağanüstü hıza sahipler ancak Spalletti bunu engellemenin bir yolunu bulmak zorunda."

Capello ayrıca Juventus’un karakterine vurgu yaparak, "Bence Juventus'un turu geçme şansı hala yüzde 40. Juventus'un gururlu bir tepki göstereceğine inanıyorum ve güvenim tam." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında Galatasaray sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalamıştı. Kritik rövanş mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’da oynanacak ve turu geçen taraf son 16 biletini alacak.