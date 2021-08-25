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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu yarı finale yükseldi; güreşte Rıza Kayaalp yarı finalde elendi

25.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenildi. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Kayaalp karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Boksçu Buse Naz Çakıroğlu ise kadınlar 51 kiloda Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'ı yenerek yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu yarı finale yükseldi; güreşte Rıza Kayaalp yarı finalde elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenildi. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Kayaalp karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kayaalp yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Boksçu Buse Naz Çakıroğlu ise kadınlar 51 kiloda Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'ı yenerek yarı finale yükseldi. Çakıroğlu, iyi başladığı karşılaşmada ilk raunta beş hakemin dördünden tam puan aldı. İkinci ve üçüncü rauntta ise beş hakemin de tam puan verdiği Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi.

Çakıroğlu maç sonunda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın Türkiye'm. Ben yarı finaldeyim.. Hep birlikte tarih yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/busenazckroglu/status/1421730537836740611

Çakıroğlu, kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin ardından madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda Taylandlı Jutamas Jitpong'la karşı karşıya geldi.

Yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak Çakıroğlu'nun rakibi ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

2019'da dünya şampiyonu ünvanına sahip Huang, çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i yendi.

Kayaalp, Alman rakibini yendi

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp, Alman Eduard Popp'u yenerek yarı finale yükseldi.

Alman rakibi karşısında 5-0'lık üstünlük sağlayan Kayaalp, bu skorun ardından rakibine 2 sayı verdi. Ancak mücadelesini sürdüren Kayaalp maçtan 6-2'lik skor ile ayrıldı.

Son 3 olimpiyatta da altın madalya kazanan Kübalı Mijain Lopez Nunez, Kayaalp'in yarı finalde rakibi oldu.

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Kayaalp ile Nunez Olimpiyat Oyunları'nda daha önce 2 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşmaların ilkinde Rio 2016 finalinde Nunez, Kayaalp'i yenerek altın madalyaya uzanmıştı. Kayaalp, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup olmuştu.

Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalyası bulunan Kayaalp ayrıca Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da Nunez ile karşı karşıya gelmiş ve minderden mağlup ayrılmıştı.

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