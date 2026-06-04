Kocaelispor’da Serdar Dursun ile yollar ayrıldı

Yeşil-siyahlı kulüp, tecrübeli futbolcuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır