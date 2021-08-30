İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında kadınlar 10 metre havalı tüfekte (R2) milli sporcular Çağla Baş ve Suzan Çevik, elemeleri geçemedi.

Milli sporcular, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti.

İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Çağla Baş, 613 puanla 15'inci, Suzan Çevik ise 612 puanla 17'nci olarak elendi.



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