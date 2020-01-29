2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda yer alacak ve ING Basketbol Süper Lig’ini ilk 8’de bitiren 8 takım sırasıyla Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Tofaş Teksüt Bandırma BK, Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom olarak belirlendi. Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda, bu 8 takımın aralarında gerçekleştireceği eleme maçları 11-12 Şubat 2020, bu maçlarda belli olacak ilk 4 takımın yer alacağı Dörtlü Final Maçları ise 14-16 Şubat 2020’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Solgar CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay bu sponsorlukla ilgili, Solgar Vitamin olarak Türk basketbolu için desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Ütebay şöyle konuştu:

"Resmi açıklamasını yaptığımız bu değerli sponsorluk anlaşmasına 2 kurum da bir süredir yoğun ve odaklı bir şekilde çalıştı ve sonucunda Erkekler Türkiye Kupası’nın İsim sponsoru olduğumuzu duyurmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi Solgar, 22 yıldır Türkiye’de Gıda Takviyesi alanında köklü bir yer edinmiş Premium bir marka. Multivitaminler, Bitkisel Takviyeler ve Mineraller gibi farklı ürün kategorilerinde 150’den fazla ürün çeşidi ile liderliğini sürekli pekiştiriyor. Biz Solgar’ı Türkiye’de ilk kurduğumuz zamandan beri, marka felsefesi olarak Sağlıklı Yaşam İlkelerini ön planda tuttuk. Tabi ki Spor da “Sağlıklı Yaşam”ın çok önemli bir parçası ve Solgar’ın kullanıcılarına seslenmesi için bizce doğru bir platform. Solgar olarak, Türkiye’de ve dünyada yüksek performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda öncelikle Türk Basketbolu’na destek olmaktan ve üst düzey bir organizasyon olan Türkiye Kupası’nda İsim Sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları'nda izlediğimiz takımlarımızın kupa için mücadele edeceği bu büyük organizasyonda işbirliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum''



