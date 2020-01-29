SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. 2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

BASKETBOL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Solgar, 2020 Şubat ayında düzenlenecek Erkekler Türkiye Kupası'na isim sponsoru oluyor.

2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda yer alacak ve ING Basketbol Süper Lig’ini ilk 8’de bitiren 8 takım sırasıyla Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Tofaş Teksüt Bandırma BK, Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom olarak belirlendi. Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda, bu 8 takımın aralarında gerçekleştireceği eleme maçları 11-12 Şubat 2020, bu maçlarda belli olacak ilk 4 takımın yer alacağı Dörtlü Final Maçları ise 14-16 Şubat 2020’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Solgar CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay bu sponsorlukla ilgili, Solgar Vitamin olarak Türk basketbolu için desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Ütebay şöyle konuştu:

"Resmi açıklamasını yaptığımız bu değerli sponsorluk anlaşmasına 2 kurum da bir süredir yoğun ve odaklı bir şekilde çalıştı ve sonucunda  Erkekler Türkiye Kupası’nın İsim sponsoru olduğumuzu duyurmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi Solgar, 22 yıldır Türkiye’de Gıda Takviyesi alanında köklü bir yer edinmiş Premium bir marka. Multivitaminler, Bitkisel Takviyeler ve Mineraller gibi farklı ürün kategorilerinde 150’den fazla ürün çeşidi ile liderliğini sürekli pekiştiriyor. Biz Solgar’ı Türkiye’de ilk kurduğumuz zamandan beri, marka felsefesi olarak Sağlıklı Yaşam İlkelerini ön planda tuttuk. Tabi ki Spor da “Sağlıklı Yaşam”ın çok önemli bir parçası ve Solgar’ın kullanıcılarına seslenmesi için bizce doğru bir platform. Solgar olarak, Türkiye’de ve dünyada yüksek performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda öncelikle Türk Basketbolu’na destek olmaktan ve üst düzey bir organizasyon olan Türkiye Kupası’nda İsim Sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları'nda izlediğimiz takımlarımızın kupa için mücadele edeceği bu büyük organizasyonda işbirliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı''Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkekler Türkiye Kupası ING Basketbol Süper Lig anadolu efes pinar karsiyaka Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta tofaş Teksüt Bandırma BK Darüşşafaka Tekfen türk telekom Solgar

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Şok Sergen Yalçın iddiası

Şok Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

24 numaralı formayla 24 sayı attı

24 numaralı formayla 24 sayı attı

'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'

'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fenerbahçe Beko şov yaptı!

Fenerbahçe Beko şov yaptı!

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

2020 Türkiye Basketbol Kupası isim sponsoru

Ergin Ataman: Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı

'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'

Ufuk Sarıca, Shane Larkin'in cevabını bekliyor

Ufuk Sarıca, Shane Larkin'i bekliyor

Kobe Bryant’ın son tweeti LeBron James için oldu: Sana büyük saygı duyuyorum

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.