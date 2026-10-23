SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Süper Lig'in iki devi Kislyak için yarışıyor! 'Kasım'da görüşme var'

Kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, orta saha takviyesi konusunda aynı isme yöneldi. Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre iki kulüp de CSKA Moskova'nın 20 yaşındaki futbolcusu Matvey Kislyak'ın transfer durumunu yakından takip ediyor.

Süper Lig'in iki devi Kislyak için yarışıyor! 'Kasım'da görüşme var'
Burak Kavuncu

Beşiktaş ve Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, KASIM AYINDA RUSYA'YA GİDECEK

Süper Lig in iki devi Kislyak için yarışıyor! Kasım da görüşme var 1

Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş cephesinden bir yönetici, Matvey Kislyak transferini görüşmek üzere kasım ayında Moskova'ya giderek CSKA Moskova yönetimiyle bir araya gelecek. Siyah-beyazlıların genç futbolcu için yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın ilk teklifinde 2 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu olmayan 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer aldı. CSKA Moskova'nın bu öneriyi kabul etmediği ve oyuncu için 40 milyon euronun tamamının peşin ödenmesini istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 30 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ DE KABUL EDİLMEDİ

Süper Lig in iki devi Kislyak için yarışıyor! Kasım da görüşme var 2

Siyah-beyazlılar, diğer transfer hedeflerinden sonuç alamamasının ardından Avrupa kupaları için kadro bildirim süresinin sonuna yaklaşılırken Kislyak için yeniden devreye girdi. İddiaya göre bu kez 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ve 5 milyon euro kolay ulaşılabilir bonus içeren bir teklif gündeme geldi.

Toplam 30 milyon euro değerindeki bu önerinin de kabul görmediği belirtildi. Karpov'a göre teklifin resmî ve yazılı olarak sunulmaması, görüşmelerin sonuçlanmamasındaki önemli etkenlerden biri oldu.

GALATASARAY DA KİSLYAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig in iki devi Kislyak için yarışıyor! Kasım da görüşme var 3

Galatasaray'ın, Aleksey Batrakov'un futbol ve zihinsel özelliklerinden duyduğu memnuniyetin ardından Matvey Kislyak'ı da transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Rus gazeteci Ivan Karpov, sarı-kırmızılıların genç oyuncuyla ilgili ilk temasları kurduğunu ve ön görüşmelere başladığını aktardı.

Böylece Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Kislyak yarışına dahil oldu. İki Süper Lig devinin kış transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'a Batrakov'dan sonra bir Rus daha! Kislyak: "Bildirimlerim bile açık" G.Saray'a Batrakov'dan sonra bir Rus daha! Kislyak: "Bildirimlerim bile açık"

CSKA MOSKOVA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Süper Lig in iki devi Kislyak için yarışıyor! Kasım da görüşme var 4

Matvey Kislyak transferinde iki kulübün de aşması gereken önemli mali engeller bulunuyor. CSKA Moskova'nın genç orta saha için 30-35 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ettiği ve bu tutarın yarısından fazlasının peşin ödenmesini istediği öne sürüldü.

Rus kulübünün yaptırımlar nedeniyle karşı karşıya olduğu ödeme güçlüklerinin de transfer sürecini karmaşıklaştırabileceği belirtiliyor. CSKA'nın ayrıca sonraki satıştan pay gibi ek taleplerinin bulunduğu ifade ediliyor.

MATVEY KİSLYAK'IN PERFORMANSI

Süper Lig in iki devi Kislyak için yarışıyor! Kasım da görüşme var 5

CSKA Moskova'nın A takımına 2024 yılında yükselen Kislyak, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Genç futbolcu, kariyerinde Rus ekibiyle çıktığı 98 maçta 13 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
B.Münih'te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldıB.Münih'te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Nihat Kahveci'den TFF Başkanına Sergen Yalçın tepkisi! 'Bunaldım...'Nihat Kahveci'den TFF Başkanına Sergen Yalçın tepkisi! 'Bunaldım...'
Anahtar Kelimeler:
transfer Rusya beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

Fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan'ın İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

Dünya şampiyonunu devreye soktu! Hiç sıra beklemedi

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

47 yıllık tarım devinden konkordato hamlesi! Binlerce ortağı var

47 yıllık tarım devinden konkordato hamlesi! Binlerce ortağı var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.