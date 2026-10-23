Süper Lig'in iki devi Kislyak için yarışıyor! 'Kasım'da görüşme var'

Beşiktaş ve Galatasaray, CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, KASIM AYINDA RUSYA'YA GİDECEK

Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş cephesinden bir yönetici, Matvey Kislyak transferini görüşmek üzere kasım ayında Moskova'ya giderek CSKA Moskova yönetimiyle bir araya gelecek. Siyah-beyazlıların genç futbolcu için yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın ilk teklifinde 2 milyon euro kiralama bedeli ve zorunlu olmayan 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer aldı. CSKA Moskova'nın bu öneriyi kabul etmediği ve oyuncu için 40 milyon euronun tamamının peşin ödenmesini istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 30 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ DE KABUL EDİLMEDİ

Siyah-beyazlılar, diğer transfer hedeflerinden sonuç alamamasının ardından Avrupa kupaları için kadro bildirim süresinin sonuna yaklaşılırken Kislyak için yeniden devreye girdi. İddiaya göre bu kez 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ve 5 milyon euro kolay ulaşılabilir bonus içeren bir teklif gündeme geldi.

Toplam 30 milyon euro değerindeki bu önerinin de kabul görmediği belirtildi. Karpov'a göre teklifin resmî ve yazılı olarak sunulmaması, görüşmelerin sonuçlanmamasındaki önemli etkenlerden biri oldu.

GALATASARAY DA KİSLYAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın, Aleksey Batrakov'un futbol ve zihinsel özelliklerinden duyduğu memnuniyetin ardından Matvey Kislyak'ı da transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Rus gazeteci Ivan Karpov, sarı-kırmızılıların genç oyuncuyla ilgili ilk temasları kurduğunu ve ön görüşmelere başladığını aktardı.

Böylece Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Kislyak yarışına dahil oldu. İki Süper Lig devinin kış transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

CSKA MOSKOVA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Matvey Kislyak transferinde iki kulübün de aşması gereken önemli mali engeller bulunuyor. CSKA Moskova'nın genç orta saha için 30-35 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ettiği ve bu tutarın yarısından fazlasının peşin ödenmesini istediği öne sürüldü.

Rus kulübünün yaptırımlar nedeniyle karşı karşıya olduğu ödeme güçlüklerinin de transfer sürecini karmaşıklaştırabileceği belirtiliyor. CSKA'nın ayrıca sonraki satıştan pay gibi ek taleplerinin bulunduğu ifade ediliyor.

MATVEY KİSLYAK'IN PERFORMANSI

CSKA Moskova'nın A takımına 2024 yılında yükselen Kislyak, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Genç futbolcu, kariyerinde Rus ekibiyle çıktığı 98 maçta 13 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.