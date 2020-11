2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için atılım yılı oldu

“Projelendirdiğimiz her parkı hızlıca hizmete sunduk”

Bünyesinde barındırdığı her tondan yeşilin Meram’ın en önemli değeri olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, bu değeri artırabilmenin gayretinde olduklarını söyledi. Bu amaçla pandemi süreci boyunca çalışmalarını önlemleri alarak ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Pandemi süreci bize şu gerçeği de gösterdi ki, gerek çocuklarımız gerekse büyüklerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın evlerinden fazla uzaklaşmadan, büyük kalabalıklar oluşturmadan mahallelerinde ya da sokaklarda sosyalleşebilmeleri, iyi ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri bir şehrin olmazsa olmazıdır. Bu parklarımızı bu süreçte bu açıdan da önemsedik. Projelendirdiğimiz her parkımızı ve donatılarını hızlıca tamamlayarak hizmete sunduk. Park, oyun ya da eğlence alanları ile yeşil alanlarla vatandaşlarımızın nefes alabileceği parklar yapmak, yer sıkıntısından dolayı Meram’da zorda olsa hemşehrilerimiz için bu zorluğu bir şekilde aşarak onları yaşamaktan keyif alacakları bir ilçeye kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle hali hazırda devam eden projeler hızla tamamlanacak ve yeni parklar için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.