Sadettin Saran serbest bırakıldı! Adliye çıkışında gözyaşlarına engel olamadı

Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan ve savcılıkta ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliye çıkışında gözyaşlarına engel olamadı.

Adliyeden ayrılıktan sonra kulüp binasına giden Sadettin Saran'ın kulüp binasına girişi, büyük coşkuyla karşılandı. Detaylar geliyor...

ADLİYE ÇIKIŞINDA GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Savcılıkta ifadesi alınan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra kendisini karşılayanları görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

SARAN'DAN İLK SÖZLER GELDİ!

Kulüp binasına giren Sadettin Saran, kendisini karşılaşmaya gelen çalışma arkadaşlarına ''Hadi girin içeriye, üşümeyin'' diyerek içeri davet etti. Bu sırada sarı-lacivertli kulübün girişnde bulunan çalışanlar Saran'ı alkışlayarak içeriye girdiler.

SARAN KADIKÖY'E GELEN TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'e gelen taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar ''Olye, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' besteleriyle Saran'a destek verdiler.

İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI!

Serbest bırakılan Sadettin Saran'dan ilk fotoğrafı paylaşıldı.

''ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM''

Ertan Torunoğulları'nın paylaşımı: "Çalışmalarımıza devam."

