YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.10.2020 23:31 | Son Güncelleme

Erzincan’da 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen 2020 yılı 4.

Erzincan’da 2020 Yılı Dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen 2020 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakamları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İl genelindeki projelere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcı sayısının kısıtlı tutulduğu toplantı, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yatırımcı kuruluşların yetkilileri tarafından yapılan sunumlar ve bilgilendirmeler ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
Kayserispor’un 15 yabancısı var
Kayserispor’un 15 yabancısı var
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı
Sason’da besiciler kış hazırlığına başladı
Öğretmen aynı telefondan EBA'ya giren kardeşlere bilgisayarını verdi
Öğretmen aynı telefondan EBA'ya giren kardeşlere bilgisayarını verdi
Patlayan borudan fışkıran su yolları göle çevirdi
Patlayan borudan fışkıran su yolları göle çevirdi

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
12:15
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Annesini ve kızını aynı gün toprağa verdi
Annesini ve kızını aynı gün toprağa verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.