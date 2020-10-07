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2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Develi’de 2020 yılının ikinci Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, Develi Kaymakamı Murat Duru önderliğinde yapıldı.Kaymakamlık binası toplantı salonunda İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar olmak üzere ilçedeki resmi kurum ve kuruluşların yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve oda temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Murat Duru; "Her platformda söylediğim gibi Develimiz tam bir huzur kentidir.

2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı yapıldı

Develi’de 2020 yılının ikinci Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, Develi Kaymakamı Murat Duru önderliğinde yapıldı.
Kaymakamlık binası toplantı salonunda İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar olmak üzere ilçedeki resmi kurum ve kuruluşların yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve oda temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Murat Duru; "Her platformda söylediğim gibi Develimiz tam bir huzur kentidir. Vatanına, mukaddesatına sahip çıkan insanlarımızın daha da yaşam kalitelerini artırmak için yaptığımız toplantının İlçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise kamu güvenliğinin artması için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin kolluk güçlerine yardımcı olmaları gerektiğini ifade ederek; “İnsanın olduğu yerde huzur ve mutlulukla birlikte sorun da mevcuttur” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, kurum ve kuruluşların güvenlik anlamında ne gibi tedbirler alındığı ve önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği istişare edildi.

2020 yılının İkinci Güvenlik Danışma Toplantısı yapıldı

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