2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı nedeniyle Ankara'da tören düzenlendi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19'a karşı öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesini isteyerek, ​​​​​​​"Okullarımız bundan sonra bir salgın kaynağı olarak görülmeyecektir." dedi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılışı nedeniyle Mamak'taki Kazım Orbay İlkokulu'nda düzenlenen törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile veliler katıldı.

Törende konuşan Ankara Valisi Şahin, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra eğitim öğretim yılının açıldığını anımsatarak, Kovid-19'a karşı öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesini istedi.

Törendeki öğrencilerin maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini gördüğünü söyleyen Şahin, bunun, sınıfta ve teneffüs aralarında da devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vali Şahin, "Okullarımız bundan sonra bir salgın kaynağı olarak görülmeyecektir. Okullar açık olmalı, açık olmalı ki evlatlarımız geleceğe daha iyi hazırlansınlar. Bizim bu uygarlık mücadelesinde kaybedecek bir dakika dahi vaktimiz yok. Her gün bir adım daha ileri, bir adım daha yükseğe çıkmamız lazım." diye konuştu.

Şahin, hep birlikte tedbirli olunması halinde, geride bırakılan sürecin kayıp olmaktan çıkacağını söyledi.

Ankara'da birçok ülkenin öğrenci sayısından daha fazla öğrenci bulunduğuna işaret eden Vasip Şahin, öğretmenlere, her bir öğrenciyi "cevher" olarak görerek geleceğe hazırlaması tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da öğrencilerin uzun bir süreden sonra okulla buluştuğunu belirterek, bu süreçte öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine azami uymaları tavsiyesinde bulundu. Şensoy, sürecin başarılı bir şekilde sürdürüleceğine inandığını dile getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de 10 yıl öğretmenlik yaptığını anımsatarak, salgının başından bugüne büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere şükranlarını sundu.

- Ankara'da 1 milyondan fazla öğrenci ders başı yaptı

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatsa, Ankara'da 3 bin 181 okulda, 48 bin 985 derslikte, 74 bin 211 öğretmen ve 1 milyon 89 bin 598 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını ifade etti.

Öğrencilere daha mutlu ve sağlıklı bir gelecek sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Fatsa, Kovid-19 nedeniyle bütün tedbirlerin alındığını, velilerin de sürece katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, Kazım Orbay İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

