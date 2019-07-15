2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

UIuslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamaya göre 2021 yılında erkekler ve kadınlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonalarının ev sahipleri, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen törende duyuruldu.

Törene, FIBA Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak ve FIBA Avrupa İcra Kurulu üyeleri katıldı.

KADINLARDA FRANSA VE İSPANYA

FIBA Avrupa İcra Kurulu tarafından yapılan oylama sonucu, 2021'in Ağustos ayında düzenlenecek 41. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği, Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'ya verildi.

2021'in Haziran ayında organize edilecek 38. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri de Fransa ve İspanya oldu.



