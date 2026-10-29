Galatasaray'da Victor Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni...

Galatasaray'ın Konyaspor maçı öncesinde maç kadrosunda yer alan ama deplasmana gelmeyen Victor Osimhen'in seyahat planında değişiklik yaşandı. Nijeryalı yıldızın İstanbul'da kalmasının nedeni de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide attığı iki golle galibiyetin mimarı olmuştu. Nijeryalı yıldız, ezeli rakip karşısındaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlara büyük sevinç yaşatırken takımının kritik üç puanı almasında belirleyici rol oynadı.

Derbideki etkili performansının ardından Osimhen'in Konyaspor karşılaşmasında da forma giymesi bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcunun takımla birlikte Konya'ya gitmemesi, maç öncesinde dikkatleri üzerine çekti.

OSİMHEN NEDEN KONYA'YA GİTMEDİ?

HT Spor'un haberine göre Victor Osimhen, ailevi bir sebep nedeniyle Galatasaray kafilesiyle birlikte Konya'ya hareket etmedi. Kamp kadrosunda bulunmasına rağmen İstanbul'da kalan Nijeryalı futbolcunun seyahatini takım arkadaşlarından ayrı gerçekleştireceği öğrenildi.

Osimhen'in kafilede yer almaması, Konyaspor karşılaşması öncesinde taraftarların gündemine gelirken, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başlandı.

YILDIZ GOLCÜ YARIN KONYA'YA GİDECEK

HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Victor Osimhen'in yarın Konya'ya gitmesi planlanıyor. Ailevi sebep nedeniyle takımdan ayrı hareket eden Nijeryalı futbolcunun daha sonra kafileye katılması bekleniyor.

Osimhen'in Konya'ya ne zaman ulaşacağı ve karşılaşmada görev alıp almayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray cephesinde yıldız golcünün durumu yakından takip edilirken, teknik heyetin maç öncesinde son kararını vermesi bekleniyor.

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GALATASARAY'DA GÖZLER OSİMHEN'İN DURUMUNDA

Hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen, Fenerbahçe derbisindeki iki gollü performansıyla takımının hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında da gol yollarında etkili olmak istemesi nedeniyle Nijeryalı futbolcunun karşılaşmadaki durumu önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in Konya'ya ulaşmasının ardından maç kadrosunda yer alıp almayacağını ve ilk 11'de görev yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.